Esperienza Nature therapy al parco fluviale del Montone

All'interno del parco fluviale del fiume Montone in località Castrocaro Terme ( FC) nella mattinata di domenica, si terrà, in anteprima, il primo incontro Nature therapy. L'evento sarà in collaborazione con Sofia Succi, insegnante di yoga e Personal trainer.



Sarà un'esperienza sensoriale, dove attraverso alcune pratiche guidate , si vuole entrare in contatto con il proprio corpo e con gli elementi della natura.

Saranno momenti di ascolto interiore e di condivisione con lo scopo di armonizzare e ritrovare il nostro benessere.



Per informazioni e prenotazioni :

Dario Lenzi (facilitatore NatureTherapy): 3935271697

Sofia Succi : 3468775665

