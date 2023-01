“Esperienze di integrazione, diritti umani, intercultura”: un webinar collega le giornate dell'educazione e della memoria

Anche quest’anno l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.Ge.S.C.) – Comitato Provinciale di Forlì-Cesena propone il Premio A.Ge.S.C. sull’Educazione alla Pace ed ai Diritti Umani (giunto alla decima edizione nazionale).Il Premio, patrocinato dal Comune di Forlì, si rivolge alle scuole pubbliche statali e paritarie di ogni ordine e grado e intende diffondere la conoscenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Quest’anno, proprio a cavallo fra la Giornata Internazionale dell’Educazione (del 24 gennaio 2023) e la Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime dell’Olocausto (del 27 gennaio 2023), si svolgerà sul tema dei diritti umani un webinar, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoRAGS) dell’Emilia-Romagna. Giovedì 26 gennaio alle ore 18 avrà luogo un evento informativo su “Esperienze di integrazione, diritti umani, intercultura”, che sarà diffuso in streaming su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/gvzwVoEZAWE. In quella sede, dopo l’introduzione della coordinatrice del FoRAGS Gabriella Borbeggiani e l’intervento di Bruno Di Palma (vicedirettore dell’Ufficio Scolastico Regionale), dedicato a “Quale integrAzione oggi a scuola”, sarà poi presentato il Premio AGeSC. Michela del Carlo (Docente e Accademica - Presidente Premio nazionale “Educazione alla pace e ai Diritti Umani”) e Paolo Dell’Aquila (Docente a contratto di Sociologia - Università di Verona e Vice Presidente regionale AGeSC Emilia-Romagna) tratteranno il tema “L’educazione alla pace e ai diritti umani nelle istituzioni scolastiche con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

A chiudere il webinar sarà poi un intervento su “Lettura per la diversità, l'uguaglianza e una cultura internazionale nelle scuole - Esperienza Scuola Primaria Saliceto Panaro - I.C. 4 Modena” a cura di Nashiely Pineda (Esperta di cultura e tradizioni internazionali - Genitore responsabile del Gruppo di lettura Scuola Primaria Saliceto Panaro) e delle docent dell’istituto Monica Cavazzoni e Amalia Milano. Chiara Brescianini (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale) concluderà la serata. Per informazioni sul webinar contattare la mail uff3@istruzioneer.gov.it.

Il Premio AGeSC si sostanzierà in elaborati grafici (per le Scuole Primarie fino alla quarte classi), elaborati scritti o multimediali, redatti su un articolo della CEDU e trasmessi via mail alla Segreteria del Comitato Provinciale AGeSC (agli indirizzi presidente@agesc.fc.it e agesc.lucca@gmail.com) entro il 30 aprile 2023. L’Associazione è disponibile a organizzare momenti di formazione per gli insegnanti, per procedere ad una “alfabetizzazione” civica ed alla promozione del dialogo interculturale tra le giovani generazioni, riaffermando la centralità della persona. La premiazione finale si terrà in una cerimonia patrocinata dal Comune di Forlì il 26 maggio 2023. Per informazioni e per partecipare alPremio presidente@agesc.fc.it.