Le "sere fuori" a Forlimpopoli: esposizione di auto e moto in Piazza Garibaldi

In occasione dei “Giovedì sere fuori” del Comune di Forlimpopoli organizziamo per giovedì 18 luglio una esposizione di vetture e di moto sportive, tuning, classiche e di pregio in piazza Garibaldi a Forlimpopoli. La manifestazione è curata da "Rombi di Romagna". "Durante la serata saremo lieti di offrire ai partecipanti un brindisi ed un buffet grazie agli amici del Caffè Roma, mentre il centro di Forlimpopoli si animerà con musica e locali aperti - spiega Filippo Ambrosini, volto noto nella città artusiana per essere il presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli -. L’appuntamento è fissato per le 20 ed i partecipanti dovranno impegnarsi a lasciare parcheggiate le vetture fino alle 23,30. La partecipazione è gratuita, ma al fine di garantire i giusti spazi è gradita la prenotazione". Per informazioni è possibile contattare il numero 3470862323.