Rombano i motori nel Mercoledì in Piazza Saffi: esposizione d'auto d’epoca e sportive

Anche a luglio, l’estate passala in centro. Prosegue nelle serate dei mercoledì del mese di luglio l’edizione 2022 della rassegna “L’Estate passa in centro”. Musica, divertimento, shopping, sport e attrazioni, per altri quattro appuntamenti di festa programmati in sintonia con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Si riparte mercoledì 6 luglio con una ricca esposizione di auto d’epoca e sportive, mezzi da corsa e scuderie locali.