Esposizione d'arte visiva in piazzetta Delle Operaie

Il 23 settembre si terrà l’esposizione di arte visiva a cura di Ondeurbane, con la collaborazione di “Forlì Città Aperta”, un’associazione di volontariato attiva sul territorio di Forlì dal 2011, e la sezione forlivese di UDU (Unione degli Universitari), una confederazione di associazioni studentesche presenti nei più importanti atenei italiani alla quale aderiscono 10.000 studenti.



L’evento avrà luogo dalle 17:00 alle 23:00 e si svolgerà nella caratteristica Piazzetta delle Operaie, uno dei luoghi culturalmente più rilevanti della cittadina romagnola, che rappresenta un vero e proprio registro di un pezzo di storia forlivese, oltre che un luogo di sperimentazioni conviviali in cui si intrecciano le azioni delle singole realtà presenti con le continue sinergie create dal co-abitare uno spazio. I ricordi e gli avvenimenti storici connessi alla piazza rappresentano la cifra stilistica del loggiato: come è possibile vedere, infatti, i murales raccontano le memorie e la storia della zona nella quale verranno collocate le installazioni.



L’esposizione si baserà sul concetto cardine del collettivo: riappropriazione dello spazio fisico a discapito del digitale, dando piena libertà agli/alle artisti/e di organizzare le proprie esposizioni da un punto di vista concettuale e pratico. Sarà loro compito, dunque, scegliere la tipologia di esposizione da installare, senza tenere conto di una tematica da rispettare. Così facendo si auspica che da ognuno/a possa scaturire un differente contributo stimolando, non soltanto chi visita, ma anche gli/le stessi/e artisti/e che si confronteranno con diverse sfumature della propria disciplina. Il tutto guidato dalla naturalezza e dalla spontaneità di un'idea nata con il semplice intento di portare in uno spazio fisico (e non digitale) la creatività di ogni singolo/a partecipante. Oltre alle “classiche” installazioni, dunque, ci sarà spazio dedicato a delle performance artistiche: alcuni/e tra i/le giovani protagonisti/e esibiranno il proprio lavoro dal vivo, in presenza del pubblico.



Tutti/e coloro che sono interessati/e possono contattare gli organizzatori sulla pagina Instagram @ondeurbane o tramite mail ondeurbane@outlook.com.