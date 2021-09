Essere madre oggi

Aspetti culturali, demografici, sanitari, sociali e psicologici legati al percorso nascita e le importanti implicazioni che la scelta di essere genitori comporta per la coppia, in particolare per la donna.

L’evento, a cura di Salute e Solidarietà, si terrà nell'ambito del Festival del Buon Vivere a Forlì.



PROGRAMMA DELL’EVENTO



Introduzione di Salute e Solidarietà OdV

Giorgio Maria Verdecchia



Presenta

Laura Gaspari, pediatra, Salute e Solidarietà OdV



Modera

Paola Dalla Casa, pediatra neonatologa



Partecipano:

“Nascite e fecondità in Italia: evoluzione e principali caratteristiche”

Cinzia Castagnaro e Antonella Guarneri

Ricercatrici Istat, Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione



“Essere madre, essere genitore. Il ruolo dei servizi oggi”

Giorgio Tamburlini, pediatra, Presidente del Centro per la Salute del Bambino



“Il percorso nascita: sua realizzazione e criticità”

Giuseppe Battagliarin, ginecologo, presidente della Commissione nascita della Regione Emilia-Romagna



“I desiderata delle madri e le risposte del territorio”

Nadia Bertozzi, responsabile Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione del Comune di Forlì



Commenta

Rosaria Tassinari, assessore al Welfare e alla Famiglia Comune di Forlì



Conclude

Paola Dalla Casa



Prenotazioni e informazioni: Tel. 353.4288.579 | 338.6021.551

