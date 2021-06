"Est. Dittatura last minute" al Cineflash di Forlimpopoli: dopo il film dibattito con regista e autori

L'appuntamento, come detto, è per sabato 5 giugno alle 20.30 al Cineflash di Forlimpopoli . La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione in cui verrà spiegata la genesi del film e alcune curiosità. Alla fine, dopo la visione della pellicola, per chi vorrà, è previsto un dibattito con il regista, gli autori e il compositore della colonna sonora. Il film è ambientato nel 1989.

Pago, Rice e Bibi , tre ragazzi di ventiquattro anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura. Il gruppo, decide di trascorrere dieci giorni nell'Europa dell'est, nei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. I tre ragazzi incontreranno uno strano uomo che affiderà loro una valigia e dietro a questa valigia accadranno storie che, in un qualche modo, segneranno emotivamente le vite dei giovani cesenati.