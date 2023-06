Cinema, si accende l'estate dell'Arena Eliseo: nel menù i migliori film della stagione

Da giovedì 22 giugno inizia all'Arena Eliseo di Forlì (Corso della Repubblica 108) "Estate Cinema 2023", caratterizzata da cinque elementi principali. Il primo è quello che ricorre ogni anno e cioè vengono presentati i migliori film della stagione cinematografica 2022/2023 con l'aggiunta di alcuni film di grande rilevanza ma che purtroppo non sono usciti, oppure usciti in stagione molto avanzata e quindi poco visti come "The Quiet Girl" ed "Emily". Il secondo prevede domenica 9 luglio la presenza di Marco Bellocchio per presentare il suo ultimo film "Rapito" non premiato a Cannes. Il terzo è la collaborazione con Praxis- Scuola di Filosofia che per l'edizione 2023 propone all'interno della nostra programmazione "Fairytale" di Alexsandr Sokurov venerdì 21 Luglio. Al termine della proiezione il pubblico dell'Arena potrà conversare sui temi trattati dal film con i docenti di Praxis. Praxis è diretta dal professor Rocco Ronchi, docente di Filosofia Teoretica presso l'Università dell'Aquila. Arena Eliseo aderisce a Cinema Revolution praticando il prezzo di ingresso a 3,50 euro per tutti i film italiani o europei, cioè l'85% della programmazione di Estate Cinema 2023.