"Estate in Fabbrica", posticipato il concerto di Marianne Mirage

A causa delle avverse previsioni meteorologiche, l’incontro inaugurale della rassegna "Fabbrica Estate 2021" in cartellone per lunedì è rinviato a mercoledì, con ingresso dalle 20:30 per il triage anticovid. Confermata la presenza della protagonista Marianne Mirage: cantante forlivese tra i più noti e apprezzati volti emergenti della musica italiana. La partecipazione all’evento è vincolata alla prenotazione al seguente link: https://bit.ly/34JSb9q.

Il programma della stagione estiva dello spazio giovani forlivese “La Fabbrica delle Candele” in Piazzetta Corbizzi non subirà altre variazioni rispetto a quanto previsto nel cartellone ad eccezione della presentazione del libro “Storie dello Sport a Forlì” di Maurizio Gioiello che sarà spostata a giovedì 17 giugno, alle 21.15.

