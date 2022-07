L'Associazione i Due Tigli, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano, organizza un nuovo appuntamento nell'ambito del progetto "Estate insieme". Domenica 10 luglio, alle 15,30, ci sarà un appuntamento musicale con l'orchestra Livio Ventrucci nel giardino dell' associazione in via Orceoli 15. L'ingresso è gratuito.