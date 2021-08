Irlanda e Romagna si fondono nelle musiche degli "Etilisti Noti": il nuovo disco all'Arena San Domenico

Indirizzo non disponibile

Martedì 10 agosto, alle ore 21:00, presso l'Arena dei Musei San Domenico, il gruppo forlivese 'Etilisti Noti' presenterà il suo nuovo disco realizzato nel biennio 2020 e 2021. La tradizione irlandese si mescola al folklore romagnolo, strizzando l'occhio alla canzone d'autore italiana. Brani inediti con testi scritti da Annalisa Licata (voce) e arrangiati dai già noti musicisti Filippo Barucci (chitarra) e Arlo Zenzani (violino).

Sul palco, assieme al trio, numerosi artisti e musicisti che hanno collaborato al progetto provenienti da tutta la penisola. Un album che parla di un passato non troppo lontano, fatto di nostalgia e ricordo. Sono i luoghi dell'infanzia che parlano, paesaggi di collina, le nostre colline, che diventano teatro di feste di paese e nozze contadine di bruegeliana memoria. Sullo sfondo non manca il dolore, il brano 1920 con un balzo di cento anni, ci porta a rivivere i vent'anni tra le due guerre, con un finale che apre alla speranza per un migliore futuro.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti senza prenotazione