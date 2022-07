La tradizione irlandese a Ladino con la musica degli Etilisti Noti

Mercoledì 27 luglio , alle ore 21.00, nell'area adiacente alla Chiesa di Ladino, via Ladino 4, Forlì, si terrà la penultima manifestazione serale del ciclo di appuntamenti organizzati dalla locale Parrocchia in collaborazione con l'Associazione di Quartiere Vecchiazzano, Ladino, Massa. Nell'occasione sarà il trio Etilisti Noti a eseguire un concerto proponendo brani musicali della tradizione Irlandese.

Il gruppo musicale Etilisti Noti nasce nel 2012 dalla passione per la musica popolare cantautorale italiana e internazionale. Un percorso musicale quello della band che si basa sull'esperienza fatta sul campo, dapprima nei pub e locali della zona, arrivando, nel giro di poco tempo, a partecipare a concerti ed eventi in tutta l'Emilia Romagna. Negli anni il gruppo si è specializzato nella musica irlandese. Il primo disco ''Rovra'' del 2018 è un lavoro svolto alla ricerca dei suoni d'Irlanda che porterà la formazione, in quegli stessi anni, ad esibirsi su palchi di festival in tutta Italia.

Il trio (Arlo Zenzani al violino, Filippo Barucci alla chitarra acustica e Annalisa Licata alla voce) sta continuando un lavoro di ricerca tra musica irlandese e folk italiano con uno stretto legame alla terra natia: la Romagna. Il disco ''Donca'' del 2021, oltre ad avere testi in italiano, approfondisce il concetto della musica delle radici, utilizzando anche il dialetto romagnolo nella ricerca degli archetipi che rafforzano questa ibridazione. .

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e non occorre prenotare. Per informazioni 3421284280; associazionesagrevecchiazzano@vodafone.it.