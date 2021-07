Ettore Pagano: un grande solista di 18 anni a Modigliana, pronto ad incantare con il violoncello

Indirizzo non disponibile

Domenica 18 luglio, alle ore 21 nella Chiesa di San Bernardo a Modigliana avrà ‘ luogo il secondo concerto della rassegna “Musica e ripartenza “organizzata dalla Young Musicians European Orchestra , dal Comune e dalla Pro Loco di Modigliana . Per questa occasione si esibirà un giovanissimo violoncellista di 18 anni che già da qualche tempo si sta affermando come uno dei musicisti più significativi della sua generazione : Ettore Pagano.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali , Ettore ha già un repertorio molto sostanzioso e viene spesso invitato ad esibirsi come solista sia da solo che con orchestra .Con la Young Musicians European Orchestra, Ettore Pagano, parteciperà alle prossime tournée internazionali in Israele , Palestina e Cina. Su YouTube sono visibili molte sue clip di grande qualità.

Nel concerto di Modigliana il programma comprende la Sonata n 1 per violoncello solo di Ligeti , la Suite n 1 di Bloch e la Suite n 6 per violoncello solo di Bach. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per info: erconcerti1@yahoo.it