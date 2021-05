"Europa sul sofà": incontro con Federica Mogherini

“Europa sul Sofà” è un ciclo di incontri ideato ed organizzato dal Punto Europa di Forlì, completamente fruibile in diretta streaming sui canali social del Punto Europa Forlì Facebook (https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli/), YouTube (https://www.youtube.com/user/EDForli) e Twitter (https://twitter.com/PuntoEuropa).

Gli incontri si svolgono nella forma di talk show in cui i docenti o gli esperti risponderanno alle domande da parte degli European Union Junior Experts del Punto Europa, che sono studenti di scienze internazionali di Forlì. Il pubblico potrà interagire e fare domande attraverso i commenti sui vari social.

Il Punto Europa di Forlì è stato individuato dalla Commissione europea come Hub territoriale di riferimento per la Conferenza sul Futuro dell'Europa ed ha deciso di dedicare ai temi prioritari di discussione l'intero nuovo ciclo di conferenze online "L'Europa sul sofà".La conferenza sul futuro dell'Europa si prefigge come obiettivo conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE, migliorando la resilienza dell'Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie.

L’ultima puntata di questa stagione, giovedì 27 maggio alle ore 18, è dedicata nuovamente alla politica estera con un incontro con Federica Mogherini, che è stata dal 2014 al 2019 vicepresidente della Commissione europea e alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, ha diretto il Servizio Europeo per l’Azione esterna, avuto un ruolo centrale nel negoziato sul nucleare iraniano, sviluppato la “strategia globale dell’Ue”. Insieme a lei parteciperanno Giuliana Laschi e Sonia Lucarelli dell’Università di Bologna, Campus di Forlì. L’Unione europea, pur non avendo una reale delega dagli stati in merito alla politica estera, si è affermata come una realtà importante nel panorama internazionale, di cui costituisce un attore fondamentale. La politica commerciale, la politica legata ai successivi allargamenti, la politica agricola, la politica verso i paesi in via di sviluppo o verso il mediterraneo e i paesi del vicinato, sono solo alcuni degli elementi che hanno influito nelle relazioni esterne della Comunità prima e dell’Unione poi, rendendo il ruolo dell’Ue sulla scena internazionale sempre più rilevante.