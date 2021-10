La masterclass internazionale "European Jazz School" a Santa Sofia: tre giorni di concerti

Torna a Santa Sofia, dal 27 al 31 ottobre, la “European Jazz School”, masterclass di livello internazionale, cui partecipano 20 studenti provenienti dal Conservatorio “Maderna” di Cesena, Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara, “Dr. Hochs, Conservatory”, Frankfurt (Germania), “Ignacy Jan Paderewski Music-Academy”, Poznan (Polonia), “Bursa University”, Bursa (Turchia).

La masterclass viene realizzata dall’Associazione “Roveroni” di Galeata e Santa Sofia, in collaborazione con i Comuni di Galeata e Santa Sofia grazie alla vincita del “bando contributi progetti a rilevanza internazionale”, bandito dalla regione Emilia Romagna nel 2020, e prorogato al 2021 causa emergenza Covid-19. A sostegno dell’iniziativa è arrivato un importante contributo di Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, Romagna Acque, BCC, Del Campo, pro-loco di Santa Sofia, Hessian Ministry of Science and Art (Germania).

Il corso

Il corso prevede 3 giorni di master class: mercoledì 27 ottobre: accoglienza partecipanti presso la sede del corso, scuola di musica “Roveroni”; ore 22,00 prima jam (docenti/allievi) presso Associazione Musicale “Roveroni”, giovedì, 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre: mattina, lezioni di strumento, musica di insieme per piccoli gruppi; pomeriggio, analisi e improvvisazione, orchestra.

La scuola di musica "C. Roveroni" si occupa da anni di formazione musicale, oltre che attraverso i corsi di strumento, musica di insieme, anche attraverso progetti extra-didattici, quali lo stage "MusicaInsieme", corso di teatro e musica per giovani musicisti e attori, giunto nel 2016 alla ventesima edizione e recentemente, come scuola capo-fila del progetto sull’educazione musicale finanziato dalla regione Emilia Romagna "Banda larga". La vocazione della scuola si estende inoltre già da diversi anni alla musica jazz, coinvolgendo gli allievi più grandi e molti adulti, i quali frequentano i laboratori di improvvisazione jazz tenuti dal M.tro G. Giannini. Una master class di respiro europeo rappresenta dunque un naturale sviluppo di un percorso già in atto. Gli obiettivi generali sono creare un circuito di scambio musicale tra giovani studenti di musica jazz iscritti nelle istituzioni musicali delle regioni partner; favorire la conoscenza e il confronto di esperienze e conoscenze tra studenti frequentanti le istituzioni musicali delle diverse nazioni; realizzare una programmazione integrata e una progettualità fra diversi soggetti pubblici e privati del territorio. Il corso è rivolto a 4 studenti per ogni regione partner.

Docenti

Elif Caglar Muslu, voce, musica di insieme (Turchia)

Achille Succi, clarinetto, sax, clarinetto basso, musica di insieme, analisi e improvvisazione; (Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Siena Jazz University)

Anke Helfrich, pianoforte, musica di insieme, analisi e improvvisazione (Conservatorio Hochs di Francoforte)

Krzysztof Przybylowicz batteria, musica di insieme (“Ignacy Jan Paderewski Music-Academy”, Poznan);

Silvia Bolognesi basso, musica di insieme (Siena Jazz University).

La master class è incentrata sulla musica di insieme, sull'improvvisazione e analisi. I docenti coinvolti sono tutti professionisti in campo internazionale, nell'ambito della musica jazz, oltre che docenti di Conservatorio. Tale presupposto garantisce un alto livello di formazione e di ricaduta didattica e artistica sui giovani partecipanti, oltre che l'occasione per mettere a confronto esperienze didattiche diverse, pur nello stesso ambito disciplinare. Il risultato di questo importante lavoro si riverbera sul territorio, poichè tutte le sere si realizzeranno jam session di insegnanti e alunni: il culmine di tali esibizioni avverrà il 30 ottobre con il concerto degli allievi e il 28 ottobre con il concerto dei docenti, dedicato alla memoria dei docenti e musicisti Alessandro Giachero e Hugues Maté.

L'incontro di studenti provenienti da territori diversi fra loro rappresenta un’occasione di notevole crescita artistica, oltre che la motivazione ad incoraggiare sempre di più il dialogo fra i popoli; inoltre per Santa Sofia si realizza l'opportunità di maggiore visibilità sul territorio, in quanto ente promotore di un'iniziativa artistica di respiro internazionale. Per la collettività, la presenza di studenti e musicisti ospiti delle strutture ricettive di Santa Sofia incrementa sicuramente le attività economiche del territorio, grazie anche alle numerose performances concertistiche previste nei locali del paese le sere della master class.

Concerti

Giovedì 28 ottobre: Teatro Mentore, ore 21,15

Teachers Concert: “Remembering

Alessandro Giachero, Hugues Maté”

Elif Caglar Muslu voice, Achille Succi sax, Anke Helfrich piano, Krzysztof Przybylowicz drums, Silvia Bolognesi double bass

(A seguire: Jam session degli studenti)

Venerdì 29 ottobre: Fiaschetteria (Via S.Martino, 61 – S.Sofia), ore 21,30

Jam session, students and teachers

EUROPEAN JAZZ SCHOOL

Sabato 30 ottobre: Teatro Mentore, ore 21,00

Students and Teachers Final Concert