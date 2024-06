Europei di calcio, c'è la sfida contro l'Albania: maxi schermo alla Rocca di Ravaldino per tifare Italia

Indirizzo non disponibile

La quarta edizione del “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista 2024”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, con concept e direzione artistica di Eleonora Mazzoni, tifa Italia agli Europei di calcio. Sabato 15 giugno alle 21, alla Rocca di Caterina verrà allestito un maxi schermo per accogliere i tifosi e godersi il debutto della Nazionale al campionato europeo di calcio 2024 contro l’Albania.

Una serata inedita per la città, che si appresta a sostenere la scesa in campo e lo spettacolo degli azzurri, all’intero di una cornice davvero suggestiva, animata dal food truck di Cavarei e dall’atmosfera rilassata del giardino rinnovato della Rocca. L’ingresso è come sempre gratuito, senza prenotazioni e fino ad esaurimento posti. Il "Festival Caterina Sforza di Forlì. L'anticonformista. 2024” è ideato e prodotto dal Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura. Concept e direzione artistica a cura di Eleonora Mazzoni.