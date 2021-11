Parte la stagione di Natale a Poderi dal Nespoli: due giorni tra libri, aperitvi e musica

Sabato 20 e domenica 21 Novembre, nella Vela Eventi dell’agriturismo Borgo dei Guidi a Poderi dal Nespoli partirà a tutti gli effetti la stagione natalizia, con due eventi speciali.

Si partirà sabato 20 alle ore 17,30 con la presentazione del libro “Il brodo di Natale in Emilia-Romagna”, a cura di Mattia Fiandaca e Irene Fossa. Questo libro è un viaggio ideale lungo la via Emilia, le sue città e le sue diversità gastronomiche raccontate attraverso le ricette dei primi piatti in brodo che sono il must della tavola natalizia di questa terra. A impreziosire il testo sono gli interventi di numerosi contributori, tra storici, scrittori, giornalisti e gastronomi: Alberto Capatti, Luca Cesari, Lia Cortesi, Martina Liverani, Massimo Montanari, Alberto Natale, Paolo Tegoni e Giulia Ubaldi. Ciascur il proprio ambito professionale, ha sostenuto il progetto donando le proprie parole alle pagine di questo viaggio tra le cucine di casa nel giorno di Natale. Quello che scorre nelle pagine de “Il brodo di Natale in Emilia-Romagna” non sono tanto e semplicemente numeri, grammi o centilitri dei diversi ingredienti. Ogni ricetta è infatti anche storia, racconto, aneddoto famigliare in cui riconoscersi o immedesimarsi. Alla presentazione, oltre agli autori, saranno presenti Giuliana Saragoni & family e Alessandra e Roberto dell’Osteria La Campanara, protagonisti della tappa forlivese del libro. A tutti i partecipanti sarà offerto un calice di benvenuto.

Domenica 21 invece sarà tempo di musica, con l’aperitivo a cura di Borgo dei Guidi con l’immancabile colonna sonora di Pyton DJ, a partire dalle ore 16,30.

Gli eventi sono a prenotazione consigliata: sabato 20 a info@ilbrododinatale.it, domenica 21 a info@borgodeiguidi.com

Green pass obbligatorio