Forlì celebra la Liberazione nel nome di Sergio Giammarchi con sei giorni di eventi: anche una festa al Parco Urbano

Per celebrare il 77° Anniversario della Liberazione Nazionale, 25 aprile 1945-2022, l’Amministrazione Comunale di Forlì ha coordinato un calendario di eventi. Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 21 aprile, alle ore 17.30, all’ Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, in via Cesare Albicini n. 25, a Forlì, con il ciclo “Parliamone con l’Autrice”. Interverrà Lucia Ceci dell’Università Tor Vergata di Roma che presenterà il libro “La fede armata. Cattolici e violenza politica nel Novecento” (Il Mulino). L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Iscrizioni: istorecofo@gmail.com . La partecipazione è valida per l’aggiornamento docenti.

Venerdì 22 aprile, alle ore 10.00, presso il Chiostro di San Mercuriale, in piazza Saffi a Forlì, inizierà la commemorazione a ricordo del Secondo Corpo d’Armata Polacco, alla presenza del Console Generale di Milano Anna Golec Mastroianni, che proseguirà all’interno dell'abbazia nello spazio dedicato alla Memoria Polacca. A seguire alle ore 11.00, ai Giardini del Campus Universitario di Forlì, in via Corridoni 20, è prevista l’iniziativa “Witold Pilecki. Il Capitano eroe di Auschwitz” in occasione della quale verrà piantumata una quercia. All’iniziativa è stato concesso patrocinio dell’Ambasciata di Polonia a Roma, dell’Ambasciata di Polonia presso la Santa Sede, del Consolato Generale Polacco in Milano, dell’Ordo Equestris Beatissimae Deiparae Claromontanae di Czestochowa. Sempre venerdì 22 aprile, alle ore 17.30, in Sala Randi (via delle Torri 13) in collaborazione con ANPI di Forlì Cesena e di Ravenna verrà presentato il libro: “L’Adria. Un amore Partigiano". Interverranno l’autore Bruno Giorgini, Lodovico Zanetti presidente Anpi Forlì e Bruna Tabarri di Anpi Ravenna.

Sabato 23 aprile, alle ore 11.00, in via Orceoli, (zona parcheggio palestra Buscherini) si svolgerà la presentazione della restaurata epigrafe commemorativa dedicata ai partigiani Leo Gramellini e Remigio Saviotti. L’evento è promosso dal Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, AUSER ed ANPI Forlì. Interverranno: Alessandro Gasperini, Coordinatore del Quartiere, Lodovico Zanetti, presidente Anpi Forlì, Gabriele Zelli, esperto di storia locale. Porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale l’Assessore ai Quartieri Andrea Cintorino.

Domenica 24 aprile alle ore 17.30 nel Salone Comunale, Piazza Saffi 8, Forlì si terrà la presentazione del libro “Iris Versari. Una Biografia Partigiana” di Sandra Bellini. L’evento è realizzato in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e Anpi Forlì Cesena. Per l’occasione interverranno: Gianfranco Miro Gori, presidente Anpi Forlì Cesena e Ines Briganti, presidente Istituto Storico della Resistenza. Inoltre sarà presente l’autrice.

Lunedì 25 aprile, a partire dalle ore 9.30, in piazza Saffi, si svolgeranno le Celebrazioni per la Liberazione Nazionale 25 aprile 1945-2022. La cerimonia avrà inizio con la deposizione di corone commemorative ai lampioni dei Martiri e al Sacrario ai Caduti per la Libertà. Seguirà un intervento di Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì. Si proseguirà poi con la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi indetti per il 25 Aprile 2022, dedicati in modo particolare al partigiano Sergio Giammarchi, recentemente scomparso. Relatrice ufficiale sarà Alessandra Ascari Raccagni, Presidente del Consiglio comunale di Forlì. Dalle ore 14.00, la festa proseguirà al Parco Urbano “Franco Agosto” con un pomeriggio sarà animato da momenti di gioco per bambini, attività ricreative e gli stand delle rappresentanze di Associazioni di volontariato che operano sul territorio e del gruppo Alpini con vino e ciambella. Alle ore 16.30 è previsto il Concerto della Banda Città di Forlì. (In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Comunale, Piazza Saffi 8). Alle ore 18.30: “Concerto Partigiano”, evento musicale a cura delle Associazioni partigiane e dei ra-gazzi che hanno partecipato al concorso del 25 Aprile del Comune di Forlì.

Martedì 26 aprile, alle ore 20.45 presso la Sede Ex Circoscrizione 2, Via Sillaro, 42, presentazione del libro “Una storia Partigiana” di Sergio Giammarchi. Interverranno la Vicepresidente del Consiglio Comunale Elisa Massa, Lodovico Zanetti e Gabriele Zelli. L’evento, organizzato in collaborazione con Associazione "Il Delfino", è a cura di Giuseppe Bertolino presidente di “Cava Forever Group”.

Per tutte le informazioni e le richieste contattare l’Ufficio Eventi Istituzionali - piazza Saffi 8 - 47121 Forlì tel. 0543.712343 e mail: eventiistituzionali@comune.forli.fc.it, www.comune.forli.fc.it .