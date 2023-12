Eventi e sorprese: Corniolo si trasforma nel Villaggio di Natale

Grazie al finanziamento, per i prossimi 3 anni, Corniolo diventerà un vero e proprio villaggio in cui sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti. Nelle vie del borgo, infatti, trovano spazio l’Ufficio Postale degli elfi e la Casa di Babbo Natale (aperti sabato e domenica dalle 15 alle 17), mentre in piazza Pasquale II si troverà il "Laboratorio di Cristallo" dove si terranno attività per bambini e famiglie.

Sempre in piazza, avremo la Casetta delle delizie con tante golosità preparate da Pro Loco Corniolo Campigna e dalle attività ricettive della zona, mentre poco distante sarà possibile visitare la Bottega dei Regali, con creazioni artigianali e oggettistica realizzata a mano. In tutto il paese, come sempre, saranno allestite decine e decine di natività per "Le vie dei presepi", che si trova anche all’interno del Centro Ambientale con la mostra di presepi in gara. L'inaugurazione del Villaggio di Natale è prevista per sabato 16 dicembre alle 16, con il laboratorio di scrittura della letterina a cura di Spazio Arte e Polo Unico Famiglie e Giovani, a cui seguirà il concerto gospel di Sweet Mama Singers.

“Corniolo ha da sempre una vocazione turistica – commenta l’assessora al turismo Ilaria Marianini – inoltre da anni, nel periodo delle feste, i volontari della Pro Loco addobbano tutto il paese con i presepi. Così, ci è sembrato naturale dedicare un progetto speciale al rilancio di questa zona, andando ad estendere il calendario “Neve&Natura” anche nel periodo delle feste. Corniolo e Campigna hanno un altissimo potenziale, sfruttato solo in parte: auspichiamo che il Villaggio di Natale porti nuovo slancio a tutta la zona.”

Gli eventi proseguiranno, poi, fino al 7 gennaio, sempre al pomeriggio dalle 15 alle 17: il 23 dicembre passeggiate con gli “Amici degli asini” e letture con Nati per leggere; il 24 dicembre racconti magici di Natale con Sophia in Libris; il 26 dicembre alle 17.30 si terrà il concerto della Corale di Santa Sofia "Papa Rainieri da Bleda", il 30 dicembre “Racconti e meraviglie” con la compagnia Valerio Strinati.

Come da consueto, l’anno a Corniolo si apre con il concerto di Artusi Winter Jazz, che il 1 gennaio alle ore 16.00 propone l’esibizione del pianista Giovanni Guidi. Il 5 gennaio avremo un laboratorio di decorazione biscotti con Mani in Pasta, in attesa dell’arrivo della tradizionale Befana! Le feste si chiudono in bellezza, con letture ed eco-laboratori a cura dell’associazione Liberi e Selvaggi, il 6 gennaio, e il pomeriggio in compagnia degli “Amici degli asini” e il laboratorio a cura di Atlantide, il 7 gennaio.

Per il calendario completo: www.visitsantasofia.it