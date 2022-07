Cartoni animati, fumetti e tagliatelle per tutti i gusti: il ricco weekend di Predappio

La stagione estiva prosegue a Predappio con nuovi appuntamenti conviviali. Venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 19, piazza Garibaldi ospita “Predappio Comics”, appuntamento dedicato a cartoni animati e fumetti. In programma il concerto della Cartuneitors Live band nata nel 2013 da un’idea di Sara Marchini: proporrà le sigle dei cartoni animati che hanno fatto emozionare tutte le generazioni, da Ufo Robo, da Sampei a Lupin per un concerto divertente ed emozionante. Fanno da cornice all’evento stand con fumettisti, hobbisti e food truck per una ristorazione veloce. Domenica 10 luglio appuntamento presso Casa Candida Camilla alle ore 12.30, nell’area verde di San Savino per la Tagliatellata – tagliatelle per tuti i gusti – a cura del gruppo sportivo; per info e prenotazioni contattare Simona 349.8761415 o Grazia 334.3157547.