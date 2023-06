Weekend ricco di eventi a Santa Sofia: a Spinello c'è la Sagra della Fiorentina

Tanti appuntamenti nel weekend a Santa Sofia. Si comincia venerdì 23 giugno: alle 17.30 presso il foyer del Teatro Mentore si terrà la consegna della borsa di studio "Ciao... io ho un'idea!" in memoria di Giancarlo Biandronni. In serata, "Il fiume in un cestino", pic nic nell'alveo del Bidente con piatti a base di pesce organizzato da Pro Loco Santa Sofia. Prenotazione obbligatoria 340 6954118 - 320 4613286. Sabato 24 sera, a Spinello, Sagra della Fiorentina e concerto dei Margò 80. Serata organizzata da Pro Loco Spinello, prenotazione obbligatoria 339 5213531. Domenica 25 appuntamento con la tradizionale Festa a San Paolo in Alpe con Pro Loco Corniolo Campigna. Pranzo con specialità locali, nel pomeriggio musica e giochi popolari.