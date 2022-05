Spinadello aspetta i visitatori nel fine settimana con passeggiate, storie, mostre e musica

Nel ricco programma di iniziative che animeranno Forlimpopoli nel finesettimana, dagli eventi di Rocche di Romagna alle celebrazioni per San Rufillo, si collocano anche alcuni appuntamenti previsti all’ex acquedotto Spinadello.

Sabato 14 maggio, dalle ore 15 alle ore 17 circa, per i bambini è in programma “Un bosco da favola a Spinadello!”, che mette insieme la scoperta del territorio e il piacere di ascoltare storie. Invece, domenica 15 maggio, dalle ore 10 alle ore 15, tutti sono invitati a passare qualche ora allo Spinadello. Oltre a tutti i servizi presenti ci saranno i crescioni e le piadine di Ca’plet – pasta fresca e piadina. Inoltre, domenica sarà l’ultimo giorno per visitare “Animalium” e “Aquarium”, le mostre di recycling art di Silver Plachesi allestite fra Spinadello e il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’.

Per il finissage della mostra, alle 17,30 all’ex acquedotto si terrà un concerto di The Dark Isle Céilí Band (il gruppo di musica d’insieme di area celtica della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli). Ingresso libero.

L’iniziativa è organizzata insieme al Comune di Forlimpopoli e al Museo Archeologico. Maggiori dettagli sulle iniziative al sito https://www.spinadello.it/events/