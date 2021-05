Spinadello si anima con laboratori per bambini e antiginnastica

Riprendono le attività di Spinadello-centro visite partecipato: progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell'area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che nel 2020 nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria ha richiamato in pochi mesi centinaia di visitatori in quello che è a tutti gli effetti un corridoio naturalistico allo sbocco della vallata del Bidente nella pianura, a due passi dalla via Emilia, sul confine tra Forlì e Forlimpopoli.

“Con il programma di eventi e iniziative per il 2021 intendiamo dare continuità a quanto avviato negli scorsi anni - dichiarano i promotori del progetto -, offrendo a chi già conosce la zona e a tutti coloro che hanno frequentato per la prima volta i sentieri soltanto di recente, la possibilità di conoscere meglio l'area grazie a visite ed escursioni in collaborazione con guide ambientali escursionistiche e mountainbike, laboratori per i più piccoli ma anche iniziative legate alla storia e alla cultura del territorio. Forti della rete di relazioni nate durante il percorso “Ronco-Bidente partecipato”, la nostra volontà è inoltre quella di continuare a mantenere alto il presidio per la tutela degli habitat riconosciuti a livello europeo e di promuovere forme di fruizione sostenibile del territorio, incentivando anche la collaborazione delle Amministrazioni vicine a quella di Forlimpopoli e la partecipazione e delle realtà che si affacciano e che operano sul fiume".

Novità per questo nuovo anno sono le aperture in occasione della prima domenica di ogni mese, l'installazione di nuovi cartelli informativi e la realizzazione di un allestimento permanente all'interno della centrale di sollevamento. Tutti interventi che hanno l'obiettivo di migliorare il sistema informativo presente presso la centrale di sollevamento dell'ex acquedotto e rafforzare il suo ruolo di punto di accesso privilegiato all'intera area in cui è immerso. Maggio entra nel vivo con un laboratorio di cartapesta della durata di 2 giorni per bambini dai 5 agli 8 anni e l'avvio di una serie di appuntamenti dedicati al benessere con il metodo Antiginnastica. Tutti i dettagli sul programma e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l'auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato Selbagnone (Forlimpopoli), sono disponibili su www.spinadello.it

14- 15 maggio

Nidi di carta 14 maggio ore 16: 00, 15 maggio ore 18:00: workshop in due appuntamenti per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni. Un'occasione per scoprire la ricca avifauna dei meandri del fiume Ronco attraverso la cartapesta. Evento in collaborazione con ART ÉCO - ispirazione secondo natura. Prenotazione obbligatoria entro massimo mercoledì 12 maggio scrivendo a spinadello@gmail.com o telefonando al numero 339 615 6687. Il workshop è condotto da Martina e Rossana di Art Éco.

15 maggio Dalle 10 alle 12: Antiginnastica® e Natura: l’Antiginnastica® è un metodo di benessere originale che permette a chiunque di conoscersi meglio, di appropriarsi del proprio corpo e di abitarlo. Dal 15 maggio a settembre Spinadello ospiterà una serie di incontri organizzati in collaborazione con l'associazione Les Cigales. Maggiori informazioni al numero 368 253 416.

“Spinadello centro visite partecipato” è promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.