Spinadello torna ad aprire le porte e ospita il Trio Auzir

E' ripartita dopo la pausa estiva la programmazione di Spinadello - Centro Visite partecipato, con appuntamenti che si tengono al vecchio acquedotto. Sabato 17 settembre alle 18:30 sarà la volta del concerto del Trio Auzir che, insieme a Monique Mizrahi e Vicente Atal, eseguirà brani ispirati alle cantigas dell’antica tradizione spagnola. Il concerto, con ingresso a offerta libera, porterà nella scenografia naturale dello Spinadello Monique Mizrahi (percussioni, canto), Vicente Atal (rabel, canto), Regine Kohne (arpa bardica), Marie Rascoussier (scheitholt, percussioni, liuto e canto) e Fabio Briganti (saz, citola, ribeca) che si esibiranno al tramonto.

A chiudere il weekend sarà l’apertura domenicale del 18 settembre dalle 10:00 alle 15:00. L’acquedotto aprirà le sue porte ai visitatori, che potranno trovare informazioni per una escursione a piedi o in bicicletta lungo i meandri e conoscere la storia dell’edificio e dei pozzi che fornirono fino alla fine degli anni ‘80 acqua ai comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Lugo e Cotignola. Per chi lo desidera, sarà possibile prenotare un cestino picnic con piadine, crescioncini e bicchiere di vino a cura di Ca’plet. Prenotazioni via WhatsApp al numero 333 7204218 entro il giorno precedente.

Tutti gli eventi sono patrocinati e sostenuti dal Comune di Forlimpopoli e da Unica Reti Spa.

Spinadello centro visite partecipato

Progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che dal 2017 promuove iniziative ed eventi con partenza dalla centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili su www.spinadello.it