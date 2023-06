Evento di gala in Piazza Orsini con sfilata di moda. Raccolta fondi per gli alluvionati

Domenica 18 giugno, dalle 19, la bellissima Piazza Felice Orsini sarà lo scenario di un evento di Gala organizzato dall'Amministrazione Comunale e da Proloco Città di Meldola per raccogliere fondi. L’evento principale sarà una sfilata di bellissimi abiti - che vede protagoniste diverse attività della città - attorno alla quale ruoteranno importanti eventi quali l’esibizione del noto tenore Maurizio Tassani che ha deciso - per essere vicino ai Meldolesi colpiti dall’alluvione - di partecipare alla manifestazione gratuitamente. In accompagnamento alla serata, al pianoforte, il maestro Andrea Missiroli. E, sullo sfondo, proiettate in un maxi schermo, foto storiche di Meldola a cura dell'Archivio Digitale Romagnolo.

Durante la sfilata sarà possibile cenare ad un costo di 25 euro. Mentre a caffè e digestivi penseranno le attività del Centro che faranno servizio al tavolo. Per chi lo vorrà, e lo scopo della serata è questo, potrà effettuare una donazione (ci sarà una cassettina dedicata) che andrà a beneficio di chi, a causa dell’alluvione, si trova ancora fuori casa. Si potranno anche acquistare i fiori a centro tavola; ed ogni relativo contributo ricevuto andrà a sostegno della stessa causa. L’evento sarà partecipato altresì dalla professoressa Giuliana Gemelli, oresidente dell’Associazione ‘Grande Giù’, un’associazione che nasce per essere vicina ai giovani ammalati di tumore. Chi lo vorrà potrà acquistarne i libri. A quest’ultima andranno i proventi derivati sia dalla vendita dei libri sia dalla vendita di bellissimi abiti sartoriali appartenuti a Giù, la figlia di Giuliana, scomparsa in giovane età. La cena - previa obbligatoria prenotazione al n. 339.7497834 - inizierà alle ore 19.00. A seguire la sfilata alle ore 21.00. Possibilità di prenotare i posti a sedere, pur senza cenare, allo stesso numero.