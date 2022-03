“Everybody needs”: Ronck’n’Roll, Bluto Blutarsky Band e Sharada in concerto

La rassegna musicale “Con la musica nel cuore” prosegue al suo terzo appuntamento, venerdì 18 marzo, con il grande ritorno sul palco della Taverna Verde dei Ronck’n’Roll. Ospiti della serata Gabriele “Il Bluto” insieme alla Bluto Blutarsky Band e gli Sharada. Una serata dal sound rhythm and blues, “rock cialtrone” fino al rock italiano più tradizionale.

I tre gruppi nascono circa alla metà degli anni ottanta, frequentando più o meno gli stessi locali e ambienti forlivesi. In più di un’occasione si sono ritrovati a condividere lo stesso palco per rassegne musicali e spettacoli a tema. Tornano a suonare tutte e tre insieme per una serata all’insegna del divertimento dove il pubblico verrà coinvolto in uno spettacolo di circa due ore in cui le band si alterneranno sul palco senza far mancare sorprese come già d’abitudine dei tempi passati, i loro fans non rimarranno delusi da questo mix di influenze musicali.

“Everybody needs” è il terzo appuntamento della rassegna musicale Con la musica nel cuore, promossa dalla scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti, che quest’anno festeggia i 30 anni della propria attività, proponendo alla città una rassegna di 5 concerti di generi musicali diversi. Saranno coinvolti interpreti straordinari, insegnanti e allievi della scuola e amici musicisti della nostra città che da anni collaborano per la realizzazione di concerti ed eventi a scopo benefico. La rassegna si concluderà con il grande "Concerto per Federico-Cinema", nel cuore della nostra città, il 7 luglio 2022. Da sempre i nostri concerti sono stati occasione per condividere la passione per la musica, per stringere rapporti di amicizia importanti e per sostenere realtà cittadine che operano per combattere le povertà del territorio. Quest’anno in modo particolare vogliamo sostenere e fare conoscere l’opera della Caritas di Forlì-Bertinoro.

Concerto con aperitivo, per chi desidera, a partire dalle 19:45, obbligo di prenotazione al sito www.conlamusicanelcuore.com