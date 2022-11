"Everything everywhere all at once" alla Sala San Luigi: ci saràa anche di Casaba

Alla Sala San Luigi è in programma il nuovo film di Dan Kwan e Daniel Scheinert, "Everything everywhere all at once". La storia racconta la vita di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), proprietaria insieme al marito Waymond (Ke Huy Quan) di una lavanderia a gettoni. Insoddisfatta cronica è alle prese con un’infinità di problemi, dalla ribellione post adolescenziale della figlia Joy (Stephanie Hsu) all’accudimento di suo padre in preda alla demenza senile.



Non aiuta la causa il marito Waymond, che è un uomo buono ma poco avvezzo alla gestione di affari e famiglia. Come se non ci fossero abbastanza crucci, il fisco impone ad Evelyn un duro controllo sui conti della lavanderia. Ed è proprio il fisco, con il suo imponente palazzo emblema della burocrazia, a diventare il primo espediente narrativo di Everything Everywhere All At Once. A seguire le pratiche l’insopportabile Deirdre Beaubeirdre, un’impiegata particolarmente puntigliosa interpretata da Jamie Lee Curtis.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 19 novembre ore 21.00 CON INTRODUZIONE DI EDOARDO SACCONE E LEO CANALI DI CASABA

domenica 20 novembre ore 18.15

martedì 22 novembre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 27 novembre ore 21.00