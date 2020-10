Evoluzione biologica e e culturale: Saverio Forestiero racconta il viaggio dell'Homo sapiens

Si svolge in streaming, mercoledì 28 ottobre alle 17, il quinto appuntamento della rassegna “Ulisse: il viaggio come conoscenza”. In programma “Evoluzione biologica ed evoluzione culturale: il viaggio della specie Homo sapiens”, una conversazione con Saverio Forestiero, docente di Biologia all’Università “Tor Vergata” di Roma.

In relazione al DPCM del 25 ottobre, l’incontro non sarà in presenza e sarà trasmesso online: si potrà seguire e interagire in streaming attraverso il canale youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.