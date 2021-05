Danza, esplorazione urbana e graffiti nel weekend tra l'Ex Atr e i Portici

Exatr e l’area de “I Portici” saranno lo scenario di un fine settimana dedicato alla creatività e alla partecipazione giovanile, con due iniziative legate al progetto 'Voci della Città' che portano gli adolescenti a vivere lo spazio urbano all’aperto e in sicurezza.

Presso Exatr si svolgeranno tre pomeriggi di workshop di danza ed esplorazione urbana a cura di Città di Ebla. Nelle giornate del 7, 8 e 9 maggio la danzatrice e coreografa Sonia Brunelli condurrà i laboratori di street dance footwork all’aperto, nel piazzale ed ogni giornata terminerà con un’uscita verso l’area de “I Portici”, dove i partecipanti potranno sperimentare i passi di danza con sfondi urbani, cimentarsi nella creazione di video delle coreografie con i propri smartphone, e riscoprire il quartiere come spazio di aggregazione.

Nel pomeriggio di sabato 8 maggio, in contemporanea, presso l’area verde de “I Portici” in via Bonali, verrà realizzata un’opera di street art da parte di ragazzi e ragazze che hanno partecipato durante l’autunno ad attività di aggregazione organizzate dalla Cooperativa Paolo Babini, insieme agli artisti Noname e Pigeon. Il soggetto del pannello grafico, scelto dai partecipanti stessi, rappresenta due temi legati all’Agenda 2030: la parità di genere e il rispetto per l’ambiente e gli animali. La scelta è ricaduta sulla rappresentazione di due ghiandaie, specie tipica del nostro territorio, che vede i maschi protagonisti nell’accudimento dei piccoli insieme alle madri.

I brevi video filmati in urbano dai partecipanti del workshop Footwork diventeranno parte dell’archivio del progetto “Voci della Città”, che si sviluppa attraverso azioni coordinate di sei partner: DiaLogos Società Cooperativa Sociale, Casa del Cuculo, A.P.S. Spazi Indecisi, Cooperativa Sociale Paolo Babini, Città di Ebla associazione culturale e Cidas Cooperativa sociale. Le attività realizzate si collegano agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare all'obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Esplorando alcuni quartieri del centro di Forlì, il progetto si propone di far emergere narrazioni alternative della città, prodotte da chi la abita e da chi la attraversa.

“Voci della città” si inserisce all’interno del progetto europeo “Shaping Fair Cities - SFC”, di cui la Regione Emilia Romagna è capofila e il Comune di Forlì è partner insieme ad altri enti e istituzioni italiane e internazionali. Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030 che riguardano parità di genere, città e comunità sostenibili, lotta al cambiamento climatico, pace, giustizia e istituzioni solide.

Il workshop Footwork è gratuito e si svolge il 7, 8 e 9 maggio (15:00-18:00) presso EXATR, via Ugo Bassi, 16 – Forlì. Info e iscrizioni: www.exatr.it / info@exatr.it / cell. 375 7150258