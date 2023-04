A maggio la Fiera di Forlì ospita Expo Elettronica e Forlì in Fiore

Sabato 6 e domenica 7 maggio alla Fiera di Forlì si rinnova l’appuntamento con Expo Elettronica, la grande fiera dell’elettronica, una delle manifestazioni storiche e di maggior successo dei padiglioni di via Punta di Ferro. Partecipano alla mostra mercato 200 espositori su un’area di 10.000 metri quadri, interamente dedicata all’elettronica di consumo e professionale, dove acquistare articoli proposti a prezzi particolarmente convenienti ma senza i rischi dello shopping online e il vantaggio, non trascurabile, di chiedere consigli ai venditori o di poterli provare e cambiare subito in caso di malfunzionamento.

In fiera il pubblico troverà il consueto assortimento di hardware, schede, microcircuiti, device, periferiche, componentistica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e minuteria, anche per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione. Expo Elettronica è infatti una miniera di componenti e pezzi di ricambio per dare nuova vita a device guasti o obsoleti, secondo il motto ‘ripara, riusa, ricicla’ tornato in grande voga, vuoi per scarsità di chip e materie prime, anche in ambito elettronico, vuoi per la crescente sensibilità ecologica, che invita a non sprecare.

In occasione di Expo Elettronica, in collaborazione con Makerslab.it, si svolgono anche le Olimpiadi Robotiche una competizione fra gli studenti degli istituti superiori del territorio che in fiera si sfideranno in spettacolari gare di programmazione per tutto il weekend. Completa l’offerta di Expo Elettronica il settore entertainment con videogiochi, vinili, cd e DVD nuovi e vintage e, per i nostalgici dell’era analogica, il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus.

Per dare una risposta concreta alle esigenze di risparmio dei consumatori il ticket d’ingresso di questa edizione di Expo Elettronica sarà di soli 5 euro (bambini ingresso gratuito fino a 11 anni), acquistabile direttamente alla cassa nei due giorni dell’evento.

Ma c’è di più, perché nel weekend del 6 e 7 maggio nell’area esterna della Fiera di Forlì ritorna Forlì in Fiore, la mostra mercato dedicata al pollice verde, all’outdoor e al green lifestyle, a ingresso gratuito, che trasforma il parcheggio della fiera in un grande e colorato giardino urbano. Qui il pubblico potrà ammirare, e acquistare, una grande varietà di piante e fiori, partendo da quelle più comuni fino a rarità botaniche e piante inconsuete proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia: un grandissimo assortimento di piante floreali, alberi decorativi da giardino, arbusti, piante da frutto e piante perenni per ogni tipo di clima ed esposizione. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni, attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo e il mercatino dell’artigianato hand made e dei prodotti per il benessere naturale.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da Blu Nautilus

Informazioni

Expo Elettronica

Fiera di Forlì - Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, ore 9-18

Biglietto unico alla cassa € 5,00. Ingresso gratuito fino a 11 anni – Parcheggio auto gratuito

Info: www.expoelettronica.it info@expoelettronica.it



Forlì in Fiore

Fiera di Forlì - Area esterna recintata - Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, ore 9-20

Ingresso e parcheggio auto gratuito

Info: www.blunautilus.it info@blunautilus.it