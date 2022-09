"Extraterrestre": all'Ex Atr incontri ravvicinati di altro tipo

Ex Atr, il grande ex deposito delle corriere S.I.T.A, si mostra alla città dopo i lavori di messa in sicurezza, in una festa insieme a cittadini, artisti, associazioni e istituzioni per raccontare il suo percorso di rigenerazione e immaginare le “nuove forme di vita” che lo attendono. Extraterrestre è una giornata di incontro, di confronto e scambio sul ruolo della cultura e delle arti nei processi di rigenerazione urbana, grazie anche all’intervento di Roberta Franceschinelli de Lo Stato dei Luoghi, che si concluderà con una festa a cura di Diagonal Loft Club.

Si parte alle 15.30 con l'apertura del deposito. Dalle 16.00 alle 17.30 "Incontri ravvicinati: tavoli di lavoro". ExAtr apre le sue serrande e avvia una riflessione insieme a realtà locali e artisti sui due aspetti fondanti della sua genesi: la rigenerazione urbana e le arti.? Alle 18.00 "Dentro il cantiere della rigenerazione urbana": incontro in collaborazione con Lo Stato dei Luoghi Roadshow

Dalle 19.30 alle 23.00 aperitivo e suoni a cura di Diagonal Loft-Club Dj set Bangutot (Club Adriatico), alle 21.30 concerto di Cacao

Dalle 18.00 alle 23.00, aApertura del Centro Visite di In Loco, con la mostra del progetto europeo “Generative Commons Living Lab”

Ingresso gratuito

Per partecipare ai tavoli di lavoro scrivere a: info@exatr.it. Per informazioni: 375.7150258 / info@exatr.it