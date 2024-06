Extraterrestre torna all'Ex Atr con i live di Riviera e Rebelde

Continuano gli appuntamenti di Extraterrestre, la rassegna estiva che apre gli spazi di EXATR alla città con suoni, visioni e incontri di altro tipo. La serata di mercoledì 26 giugno alle 21.00 è l’ora del live con Riviera (foto) e Rebelde.

I Riviera, band emo rock romagnola ormai nome di culto per la scena underground, arrivano per la prima volta in EXATR con il loro ultimo album Sempre (2024). I Rebelde sono un'entità punk che esiste dalla fine dei '90 mantenendo intatta la sua attitudine "continuare a far rumore, divertirsi e provare a dare una qualche forma alle nostre idee".

Sempre mercoledì, dalle ore 17 alle 19, continua con un nuovo appuntamento ??????, una serie di laboratori gratuiti per bimbe e bimbi dai 7 agli 11 anni. Il percorso a cura di Elena Dolcini, con la partecipazione di Federica Lecci, prevede questa settimana come tema “E se mi perdo?”: una riflessione giocosa sui concetti di perdersi e ritrovarsi attraverso l’invenzione di una storia collettiva.

Come sempre, dalle ore 19.00 a mezzanotte ci si potrà cullare sull’installazione visionaria AMACARIO, ideata da Francesco Careri del collettivo romano Stalker/Osservatorio Nomade: una “architettura del sogno” nella quale il pubblico potrà abbandonarsi. Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti ECSTASY, opera dell’artista Flavio Favelli a cura di Città di Ebla/Ipercorpo Festival, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso alla sala teatrale del Deposito e l’opera La Nazione sempre dell’artista Favelli.

Sarà anche possibile visitare il Centro Visite di IN LOCO. Museo diffuso dell’abbandono, a cura di Spazi Indecisi, e la mostra fotografica Sites forsaken then forgotten di Adriano Zanni che restituisce uno sguardo sui recenti mutamenti della darsena di Ravenna.

Nel piazzale interno dell’ex deposito sarà inoltre possibile bere e mangiare dalle 19.00 a mezzanotte presso l’???? ????&?????, a cura di Lety Flip & Valentina Alternative Bakery.

Ingresso a offerta libera

Per informazioni e per iscrizione al laboratorio

www.exatr / info@exatr.it / 375 7150258

EXTRAterrestre 2024

Organizzato da: EXATR, Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset. In collaborazione con Tiresia Media. Con il contributo di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Romagna Acque | Società delle Fonti, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì