F1, gastronomia e radio: il giornalista Davide Paolini ospite del Lions Club Forlì Host

Il giornalista Davide Paolini sarà il relatore del meeting di giovedì organizzato per i propri soci dal Lions Club Forlì Host presso il Grand Hotel Forlì. Durante il corso della serata Paolini terrà una conferenza dal titolo "Confesso che ho mangiato". Il noto giornalista, nonché gastronomo e conduttore radiofonico, è nato a Galeata ed ha avuto molte esperienze professionali, tra le quali giornalista per “La Nazione” di Firenze, responsabile della comunicazione del team Benetton di Formula 1, conduttore televisivo, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” con la rubrica “A me mi piace” e autore di numerosi libri. Negli anni ’80-’90 coniò lo pseudonimo “Gastronauta”, ovvero colui che sceglie di mangiare con la propria testa, fuggendo i luoghi comuni culinari. Risale allo stesso periodo la creazione di un movimento la cui filosofia è la ricerca in tutti i territori di quei prodotti che Paolini identificò con un termine da lui creato: giacimenti gastronomici.