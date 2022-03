La primavera della Fabbrica delle Candele fiorisce con i giovani: laboratori, eventi e progetti

E' stato presentato il calendario di eventi e iniziative "Fabbrica Primavera 2022", che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle numerose associazioni coinvolte che hanno presentato i loro progetti compresi nella programmazione per marzo, aprile e maggio. Con loro Paola Casara, assessore comunale,Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele e Patrizia Pantoli, responsabile Unità Politiche giovanili.

"La Fabbrica delle Candele - ha dichiarato Paola Casara - sta diventando un importante ambiente di incontro dei giovani forlivesi. I luoghi della città che hanno una vocazione, come lo ha la Fabbrica, sono significativi e vanno valorizzati nelle loro specificità. Non mi stancherò mai di ripetere che i giovani sono al centro delle priorità del mio assessorato e di questa amministrazione ed era perciò nostro obiettivo rendere la Fabbrica un polo di attrazione per le giovani generazioni. Oggi i fatti ci stanno dando ragione e anche questo ricchissimo calendario di eventi e progetti a programma per la primavera 2022 ne è la più concreta e tangibile dimostrazione".

Eventi, progetti e laboratori caratterizzeranno i mesi primaverili alla Fabbrica delle Candele. Numerosissime le iniziative messe in campo da e per i giovani forlivesi, a partire da "Una Fabbrica di Musica", a cura di Cosascuola Music Academy,progetto di formazione orchestrale per giovani musicisti dai 14 ai 35 anni e "The Road - Taccuino di un viaggio speciale", a cura dell'Associazione Un'altra Storia, con il giornalista Luca Pagliari.

Il progetto “Che Scuola?”, orientamento allo studio delle Arti, a cura dell'Associazione RARA, è un viaggio attraverso le professioni artistiche contemporanee, aperto a tutti e rivolto in particolar modo agli studenti delle scuole di Forlì che si interrogano sul loro futuro professionale nel mondo delle arti. C'è poi “Orto in Fabbrica”, “Musical in Fabbrica” laboratorio di musical, a cura dell'Associazione Orto del Brogliaccio, un percorso formativo elaborato, per avvicinare ragazzi e adulti a un genere, quello del Musical Theatre. Il programma vuole innanzitutto fornire un insegnamento di qualità per gli allievi con particolare interesse nel campo dello spettacolo. A questi si aggiunge il progetto "I luoghi della città", a cura dell'Associazione Centro "Diego Fabbri", finalizzato alla costruzione di una piattaforma web che rappresenti la città di Forlì vista e vissuta dalle giovani generazioni, progettata, strutturata e realizzata grazie al contributo diretto dei giovani.

E' già partito “Educare alla lettura” , alla scoperta del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”, a cura dell'Associazione Orto del Brogliaccio in collaborazione con Aula 29: sviluppato in due fasi, propone di sensibilizzare gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado sull’importanza della Reading Literacy, intesa come “capacità degli studenti di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e partecipare alla società” provvedendo inoltre a fornire un aggiornamento sui temi della letteratura e in particolare della letteratura giovanile. "Una giovane Costituzione", a cura di 15 Associazioni forlivesi con a capofila Compagnia Bella, è rivolto ai giovani dai 16 ai 19 anni, e si incentra sui 12 principi fondamentali della nostra Costituzione Italiana. Ha come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della nostra Costituzione, il rapporto con le realtà associative territoriali e la successiva rielaborazione artistica da parte dei giovani fruitori con l'espressione del loro punto di vista. L'ultima fase del progetto avverrà in data 3 giugno 2022 presso la Fabbrica delle Candele dove i ragazzi partecipanti allestiranno e presenteranno i propri elaborati artistici alla cittadinanza con video, mostre, performance teatrali e musicali per raccontare la Costituzione attraverso il loro sguardo creativo.

Il progetto "Promemoria Auschwitz", a cura di Associazione Deina, è un viaggio attraverso la storia, i luoghi e le persone travolti dalla furia nazi-fascista, che ci porterà a toccare con mano gli orrori dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Ma è anche un percorso educativo che affianca i ragazzi nel lungo periodo, con incontri formativi che precedono e seguono il viaggio. "RadioOlvidados", podcast a cura dell'Associazione Olvidados, continua le sue interviste anche per i mesi di marzo e aprile, con due episodi finali, dedicati al teatro e all’arte figurativa, per la regia di Cesare Pomarici. Nell’episodio di marzo, Pomarici intervisterà l’attrice Elena Bucci, tra le più grandi figure femminili del teatro italiano contemporaneo, e attiva anche nel cinema con grandi collaborazioni internazionali. Fra tutte, quella con Luca Guadagnino, per i film “A bigger splash” e “Chiamami col tuo nome”.

Il progetto "Forlivesi fuori dal Comune", a cura dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì in collaborazione con Serinar, ha incontrato i forlivesi nel mondo, in Europa, in Italia, famosi, conosciuti, di talento. Molto più conosciuti e apprezzati fuori rispetto a quanto non capita nella loro città. Una serie di interviste proprio a questi personaggi che di forlivese hanno cuore, i natali e la passione per la loro città, ma che hanno fatto fortuna altrove. Hanno sfondato lontano dalla cerchia delle mura cittadine, con piazza Saffi nell'anima ma con prospettive, immagini e scenari diversi di fronte a loro. "L'insostenibile dolcezza del vivere" a cura del Lions Club Forlì Host, è il laboratorio di teatro terapia rivolto a giovani diabetici, ideato e promosso in collaborazione con il Centro Diabetico del Reparto Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, patrocinato e sostenuto dall’Asse ssorato Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il lavoro laboratoriale, nei martedì di marzo, aprile e maggio, è incentrato sulla costruzione collettiva di un percorso di crescita, di accettazione e consapevolezza del problema dell’essere diabetici, utilizzando i linguaggi teatrali per esplorare con leggerezza e profondità la possibilità di vivere serenamente, senza remore e pudori, amando se stessi e “l’insostenibile dolcezza del vivere”.

Non è finito "Tre ragazzi", a cura dell'associazione Di Scena in Scena e Onda Film: prosegue la fase di realizzazione del cortometraggio che diventerà anche un progetto interviste video sull’immigrazione negli anni ‘70 e oggi. Si terranno inoltre alla Fabbrica delle Candele i laboratori “Attraversamenti critici del pensiero ecologico”, condotti dai giovani filosofi della Cooperativa Sociale di Studio CSS in collaborazione con Masque Teatro: sabato 26 marzo, laboratori di riflessione filosofica rivolti a studenti delle Scuole Medie Superiori, sabato 7 maggio, laboratori di riflessione filosofica rivolti a Giovani Under 35, infine laboratori di ricerca filosofica rivolti ai componenti del CSS e ad invitati speciali: 27 marzo - 8 maggio;

Molti gi eventi in calendario tra cui il primo in ordine di tempo è un incontro di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, giovedì 24 marzo, poi lo spettacol: “Storia di un no”, domenica 3 aprile, e poi il raconto dell’avventura drammatica ma coraggiosa di alcuni ragazzi nella Germania nazista,"La Rosa Bianca", giovedì 21 aprile. Ci saranno anche le selezioni per il concorso “Adotta un musicista”, sabato 23 e domenica 24 aprile

Info: infoupg@comune.forli.fc.it. Tel. 0543 712 833 - 0543 712 112 - 0543 712 820