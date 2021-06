'Teatro arRoccato' alla Fabbrica delle Candele: Fo_emozioni porta in scena "La regina delle nevi"

La Compagnia della Lanterna presenta il Family Concert Show: "La Regina delle Nevi" uno spettacolo musicale della durata di circa un'ora adatto a tutta la famiglia. L'appuntamwnto è per giovedì 10 giugno alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele di Forlì.



Attraverso il canto i personaggi condurranno nel loro magico mondo, facendovi divertire, emozionare e perché no...tornare un po' bambini. La storia racconta di due sorelle che da bambine vengono divise a causa dei poteri magici di cui è dotata la primogenita. Questi poteri crescono con lei e diventano ogni giorno più difficili da controllare, tanto da rischiare di ferire le persone che ama. Le due sorelle dopo anni di separazione si incontrano in occasione del ventunesimo compleanno della più grande, giorno in cui viene proclamata Regina del regno. Durante i festeggiamenti quest'ultima perde il controllo sprigionando inavvertitamente i suoi poteri: accusata di stregoneria, è costretta a scappare. La sorella minore, terribilmente dispiaciuta decide di porre rimedio a quanto accaduto e si mette in viaggio pronta a tutto pur di riportare a casa la sorella amata e far tornare l'estate nel regno.

BIGLIETTERIA:

Intero € 12,00

Ingresso GRATUITO per bambini da 0 a 6 anni

IN CASO DI MALTEMPO lo SPETTACOLO sarà RINVIATO.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 349 3434120 (dalle 13 alle 14.30 e dalle 19 alle 20.30)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...