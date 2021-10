Autunno intenso alla Fabbrica delle Candele: un calendario di eventi, iniziative e progetti

E' stata presentatala nuova stagione autunnale alla Fabbrica delle Candele, due mesi di eventi e iniziative per Fabbrica Autunno 2021, messi in fila Marco Viroli, direttore artistico Fabbrica delle Candele, Paola Casara, assessore comunale a Politiche giovanili, Politiche per l'impresa, Servizi educativi, scuola e formazione e Servizio civile, Patrizia Pantoli, responsabile Unità Politiche Giovanili del Comune di Forlì. La presentazione è stata animata dagli interventi dei rappresentanti di alcuni delle numerose associazioni coinvolte nella programmazione, con una serie di progetti messi in campo.

L'associazione Un'altra Storia APS presenta il progetto "The road. Taccuino di un viaggio speciale” per generare positività, aumentare l'autostima per rendere i ragazzi consapevoli della propria forza, coraggio e capacità (sabato 6 e sabato 13 novembre, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre con Luca Pagliari, giornalista e storyteller). In collaborazione con ConsulenzaAgricola.it, sarà invece il

Progetto “#Sostenibilità, Economia Circolare e lotta agli sprechi alimentari”, mercoledì 24 novembre, mercoledì 1 e 15 dicembre, incontri con il Alessandro Ragazzoni e il Luca Falasconi (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - Università di Bologna) e Silvia Buzzi (Caviro Extra). L' Associazione Olvidados si occupa invece del progetto “Radio Olvidados”, terza stagione podcastascoltabile sulla piattaforma Spotify. Una rassegna di interviste, curate da Cesare Pomarici, ai grandi nomi delle scena culturale italiana. Ospite della prima puntata Mogol. Ospiti della seconda puntata Vasco Brondi e Silvia Camporesi. Anche la musica è protagonista con l' Associazione Dai de Jazz che realizza il progetto “Largo ai giovani!”: concerti l'8,9, 10 11 novembre e mastreclass di sassofono con Francesco Bearzatti il 12.

E' poi la volta dell'Associazione Sedicicorto che lancia il progetto “Documé. Il cinema documentario per me”, una rassegna di documentari dalla durata breve e di vario genere, dal punto di vista del linguaggio e della costruzione: 19, 20 e 21 novembre. “Orto in Fabbrica” è invece la proposta dell'Associazione L’Orto del Brogliaccio: domenica 28 novembre “Teatro Divino” atti unici per pochi, in cui la Compagnia Della Rancia propone un "Dialogo-Concerto Dialogato” con Luca Tudisca, Elena Nieri, Matteo Volpotti. Cosa Scuola Music Academy presenta “Una Fabbrica di Musica": la prima fase del progetto ha visto la realizzazione di tre concerti estivi, la seconda fase, quella invernale, prevede masterclass ad accesso gratuito tramite la selezione di interessati. La terza fase del progetto, quella primaverile, prevede il debutto dell'orchestra che verrà realizzato entro la fine del mese di maggio 2022. Il progetto “Ricominciare da Zero” dell'associazione Di Scena in Scena prevede giovedì 18 novembre la presentazione e proiezione del docufilm: “8 marzo 2020”. Lions Club Forlì Host presenta “L'insostenibile dolcezza del vivere” un laboratorio di teatro terapia rivolto a giovani diabetici (2-16-23-30 novembre e 7-14-21 dicembre).

Fo_Emozioni propone “ Essenza di Prodigi” e “Materia di Prodigi”: 10, 11 12 dicembre stage sul Musical, finalizzato alla realizzazione di una performance che andrà ad aprire l’evento di premiazione domenica. Ci sarà anche l'Associazione teatrale Grandi Manovre, in collaborazione con la rete Fo_Emozioni, che lancia il progetto “Orestea”, prove settimanali per messa in scena spettacolo teatrale rivolto alle Scuole Superiori di Forlì, con coinvolgimento di studenti durante il percorso artistico.

Il progetto “Navigare a vita” dell' Assessorato alle Politiche Giovanili è invece già in esseere e sta creando occasioni di incontro diretto con gli imprenditori, coinvolgendo e appassionando venti giovani forlivesi nel restauro e messa in mare di una barca destinata alla rottamazione. L’iniziativa darà nuova vita a una storica barca a vela di 12 metri, riportandola in navigazione sull’Oceano Atlantico, verso i mari degli Stati Uniti d’America. Un’impresa avventurosa in cui credere, insieme. L'Associazione Compagnia Bella promuove il progetto “Una giovane Costituzione” è rivolto ai giovani dai 16 ai 19 anni, e si incentra sui 12 principi fondamentali della nostra Costituzione Italiana. Ha come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della nostra Costituzione, il rapporto con le realtà associative territoriali e la successiva rielaborazione artistica da parte dei giovani fruitori con l'espressione del loro punto di vista.

Programma completo ed informazioni su https://www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it/ o scrivendo a infoupg@comune.forli.fc.it