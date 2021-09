Fabbrica delle Candele, il calendario degli eventi di settembre: lunedì sul palco una giovane Autrice in Fabbrica

Si è svolta presso la Fabbrica delle Candele, la conferenza di presentazione degli eventi aggiuntivi del calendario di settembre che andranno ad ampliare il programma Fabbrica Estate 2021. Dall'8 giugno al 9 settembre 2021 il programma ha proposto sul palco 53 eventi con circa 4.200 presenze. Con i 10 eventi che si aggiungono a settembre si conta di arrivare a sfiorare le 5.000 presenze nella prima stagione estiva della Fabbrica. Inoltre i circa 1.100 like sulla pagina Facebook raccolti in poco più di tre mesi e il buon seguito su Instagram, sono la conferma del grande interesse e successo riscosso dalla Fabbrica delle Candele.

Venerdì 10 settembre, ore 21.00

La rete di scuole musicali FORLÌSUONA presenta:

ESTRO NUOVO

Quattro giovani cantautrici, Chiara Casamenti, Beatrice Maltese,

Eleonora Stradaioli e Virginia Marchi, e i Backlash si esibiscono in

una serata da non perdere tra rock e pop.

Info e prenotazioni: 347 390 6847

Ingresso gratuito



Lunedì 13 settembre, ore 21.00

Ciclo Autori in Fabbrica

Maria Vittoria Matteucci presenta il libro:

"ANSIA GIRL"

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Martedì 14 settembre, ore 20.45

In occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante

Alighieri

Associazione Cava Forever Group e Assessorato alle Politiche

Giovanili del Comune di Forlì presentano:

DANTE DIVINUS

Il percorso di un uomo tra Inferno, Purgatorio e Paradiso

Una serata con Dante, con opere pittoriche e musica

Info e prenotazioni tel.: 333 460 8113 (dalle 16.00 alle 19.00)

Ingresso gratuito



Venerdì 17 settembre, ore 21.00

Fo_Emozioni, Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e

Unione Italiana Libero Teatro Emilia Romagna presentano:

ESSENZA DI PRODIGI

Primo Festival Nazionale di Monologhi

Teatro Estragone (San Vito al Tagliamento-PD) presenta:

Norina Benedetti in “Virginia va alla guerra”

Info e prenotazioni tel.: 348 932 6539

email: grandimanovreteatro@gmail.com

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni)



Sabato 18 settembre, ore 20.00

Fo_Emozioni, Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e

Unione Italiana Libero Teatro Emilia Romagna presentano:

ESSENZA DI PRODIGI

Primo Festival Nazionale di Monologhi

• Compagnia Imprevisti e probabilità (Formia-LT) presenta:

Valentina fantasia in “Gli strumenti della bramosia”

• La Corte dei Folli (Fossano-CN) presenta:

Stefano Sandroni in “Una patatina nello zucchero”

Info e prenotazioni tel.: 348 932 6539

email: grandimanovreteatro@gmail.com

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni)



Domenica 19 settembre, ore 20.00

Fo_Emozioni, Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e

Unione Italiana Libero Teatro Emilia Romagna presentano:

ESSENZA DI PRODIGI

Primo Festival Nazionale di Monologhi

• Fondazione Ciccio Marzano (Bovalino-RC) presenta:

Marco Mittica in “Il Palazzone industriale di spalle al mare ovvero perché

sono tornato in Calabria”

• Teatro Armathan (Verona) presenta:

Marco Cantieri in “Go Willy, go!”

Info e prenotazioni tel.: 348 932 6539

email: grandimanovreteatro@gmail.com

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni)



Martedì 21 settembre, ore 21.00

Ciclo Autori in Fabbrica

Andrea Robertazzi presenta il libro:

SENZA PASSATO

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Giovedì 23 settembre, ore 21.00

La Compagnia FCM (A.p.s. Filarmonica Carpena Magliano)

presenta:

“GIAN BURRASCA”

Versione teatrale del “Giornalino di Gian Burrasca”, un classico

della letteratura italiana, per bambini e per grandi che hanno ancora

un po’ di giovinezza nel cuore.

Testo e regia di Giampiero Pizzol, musiche di Nino Rota e Kristian

Sensini.

Info e prenotazioni tel.: 346 408 5294

email: compagniafcm@gmail.com

Ingresso 10 euro adulti, 5 euro (bambini fino ai 14 anni)



Sabato 25 settembre, ore 21.00

RAP & TRAP IN FABBRICA

Dal web al palco: i nuovi linguaggi musicali dei giovani forlivesi

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Domenica 26 settembre, ore 18.00

Evento dedicato alla vocazione per la nautica della città di Forlì

Ospite il giovane skipper Michele Zambelli

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito