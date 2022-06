Musica, conferenze, danza e tanto altro: si accende l'estate della Fabbrica delle Candele tra eventi e creatività

La Fabbrica Delle Candele per l'estate non chiude per ferie. Si chiama "Fabbrica Estate" la rassegna dal vivo di eventi di musica (classica, jazz, rock, pop e altro), web (influencer e unfluecer), teatro (prosa, stand up, concert show e altro), presentazioni di libri, conferenze, storytelling, danza e cultura che animerà i prossimi mesi allo spazio giovani forlivese “La Fabbrica delle Candele” in Piazzetta Corbizzi 30. "Dopo il successo della passata edizione - afferma l’assessore Paola Casara -, si riaccendono i riflettori sul palco esterno della Fabbrica delle Candele, un luogo importante della città. La Fabbrica delle Candele è ormai considerato da tutti il cuore pulsante della creatività giovanile forlivese, punto di riferimento e di ascolto per i progetti dei giovani, quelli di età compresa fra 15 e 35 anni, per i quali vuole rappresentare un collettore di stimoli e una vera e propria Fabbrica di Idee. Fabbrica Estate 2022 nasce così anche da un dialogo costante e continuo con i nostri giovani che diventano protagonisti di questo palco, creando una proposta che ci differenzia da tutto il resto della programmazione che viene offerta dall'amministrazione alla città".

VIDEO - La presentazione della rassegna estiva

L'apertura ufficiale della stagione estiva è fissata per martedì, con inizio alle ore 21,15, e proporrà sul palco la Forum Livii Orchestra, 45 elementi diretti dal Maestro Marco Sabiu. Per dar modo di assistere a questa grande performance a tutti coloro che lo vorranno, lo spettacolo della Forum Livii Orchestra verrà replicato la sera successiva, mercoledì, sempre alla stessa ora. L'apertura dei cancelli è alle 20.30, mentre gli eventi avranno inizio alle 21.15. I posti sono numerati ed è consigliata la prenotazione per la partecipazione. In caso di maltempo gli eventi potranno essere realizzati presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele o posticipati a data da definire, compatibilmente con le disponibilità del calendario. Il direttore artistico è Marco Viroli. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram della Fabbrica delle Candele e il sito istituzionale del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it).

Il ricco programma



Martedì 7 Giugno

Inaugurazione Fabbrica Estate 2022

Cosascuola Music Academy Forlì presenta:

"UNA FABBRICA DI MUSICA"

Concerto della Forum Livii Orchestra

43 elementi sul palco diretti dal Maestro Marco Sabiu

Info e prenotazioni: info@cosascuola.it; 0543 818173

Ingresso gratuito

Mercoledì 8 Giugno

Cosascuola Music Academy Forlì presenta:

"UNA FABBRICA DI MUSICA"

Concerto della Forum Livii Orchestra

43 elementi sul palco diretti dal Maestro Marco Sabiu

Info e prenotazioni: info@cosascuola.it; 0543 818173

Ingresso gratuito

Giovedì 9 Giugno

Ciclo Arroccato nella Fabbrica

Fo_Emozioni e Malocchi e Profumi presentano:

“Stand up comedy night”

Stand up show

Info e Prenotazioni: 347 593 8749

Ingresso € 10,00

Domenica 12 Giugno

Lions Club Forlì Host e Centro Diabetico Reparto Pediatria Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì presentano:

"L’insostenibile dolcezza del vivere"

Giovani diabetici esplorano la possibilità di amare se stessi e l’insostenibile dolcezza del vivere.

Regia di Denio Derni.

Info e prenotazioni: 335 780 5554 - 335 818 4488

Ingresso gratuito

Lunedì 13 Giugno

Presentazione del saggio "CocaWeb, una generazione da salvare" del senatore Andrea Cangini.

Oltre all’autore, all'evento parteciperanno giornalisti, autorità e personaggi tra cui Fabio Zaffagnini, fondatore dei progetti Rockin'1000 e Trail Me Up.

La presentazione e il dibattito saranno moderati da Valerio Baroncini, caporedattore del Qn - il Resto del Carlino.

Il saggio del senatore Cangini, frutto di un’approfondita indagine, verte sul rapporto controverso tra giovani, Internet e social network.

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Martedì 14 Giugno

Associazione Spazio Danza presenta:

Spettacolo degli allievi di Spazio Danza

Info e prenotazioni: 0543 403684; 335 676 4002

Ingresso gratuito

Mercoledì 15 Giugno

Associazione APS Un’Altra Storia presenta:

Progetto “Intr@Apprendere - Intrecci Educativi e Competenze Trasversali”

Talk show “UniDIVERSITÀ”: per un’IN-Formazione consapevole”

Anteprima nazionale: 6 giovani “unfluencer” (influencer anticonvenzionali) seguiti attualmente da oltre 2 milioni di follower su Instagram, FB, e Tiktok, parleranno ai giovani e agli adulti che cercano di capire il linguaggio dei loro figli.

Info e prenotazioni: unaltrastoria.aps@gmail.com; www.unaltra-storia.it

Tel.: 338 665 0737

Ingresso gratuito

Martedì 21 Giugno

Ciclo “Giovani Autori in Fabbrica”

Presentazione del libro:

"Il milite ignoto e i militi ignari" di e con Matteo Saccone

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Mercoledì 22 Giugno

Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova Forlì presenta:

“Maria Maddalena o della felicità”

Chi è Maddalena? Da questa domanda sono partiti gli studenti del Liceo Artistico e Musicale Canova per mettere in scena questo spettacolo. Unendo le varie competenze artistico-musicali della scuola, gli alunni hanno creato un’opera corale che intende liberamente reinterpretare il racconto “Maddalena o della salvezza” di Marguerite Yourcenar.

Info e prenotazioni: https://www.ticketsource.co.uk/null/t-rpldony

sara.montanari@liceocanovaforli.edu.it; 345 412 9787

Ingresso gratuito

Giovedì 23 Giugno

Dalle ore 19.00

CGIL-CISL-UIL presentano:

“Emergenze musicali - Festa della Musica Europea 2022”

Evento concerto di 16 band emergenti, formatesi all'interno dei corsi di musica d'insieme di Cosascuola Music Academy.

Info e prenotazioni: info@cosascuola.it; 0543 818 173

Ingresso gratuito

Venerdì 24 Giugno

Associazione Olvidados presenta:

“Italia Mundial”

Il giornalista Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: l’indimenticabile vittoria della nazionale azzurra ai mondiali del 1982

Info e prenotazioni: info@olvidados.it; Instagram olvidadosfundacion

Ingresso gratuito

Martedì 28 Giugno

Associazione “Dai de Jazz” presenta:

Area Open Project “100 Ghosts”

A 50 anni dalla nascita del gruppo musicale di ricerca degli Area, Patrizio Fariselli presenta il suo ultimo album "100 Ghosts" con una nuova formazione live.

Info e prenotazioni: nicolacataldo@alice.it; sms o whatsapp 340 539 5208

Ingresso: intero € 15,00 - ridotto (soci ass. Dai de Jazz e studenti scuole musicali) € 13,00 - gratuito under 30

Mercoledì 29 Giugno

Associazione APS Un’Altra Storia presenta:

Progetto “Intr@Apprendere - Intrecci Educativi e Competenze Trasversali”

“Al di là dell’acqua. La storia di Renato Cesarini”

Il giornalista Luca Pagliari, con immagini e filmati, presenta la storia del grande mito del calcio Renato Cesarini, quello della famosa “zona”: come passione, tenacia e sperimentazione siano la chiave per conquistare il risultato finale.

Info e prenotazioni: unaltrastoria.aps@gmail.com; www.unaltra-storia.it

Tel.: 338 665 0737

Ingresso gratuito

Giovedì 30 Giugno

Ciclo "Arroccato nella Fabbrica"

Teatro delle Forchette presenta:

“Pasolini41”

Spettacolo di prosa

Info e Prenotazioni: 339 709 7952; 347 945 8012

Ingresso € 10,00

Luglio

Inizio eventi ore 21,15

Venerdì 1 Luglio

Ciclo "Giovani Talenti in Fabbrica"

Dal web al palco: i nuovi linguaggi musicali dei giovani forlivesi

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Martedì 5 Luglio

Forlì Suona presenta:

Concerto di Elisa Citterio, violino, e dell’Orchestra Bruno Maderna

Elisa Citterio, nel doppio ruolo di Violino Solista e Direttore, guida con magistrale presenza l'Orchestra Bruno Maderna, in una serata barocca con le Stagioni di Vivaldi e gli amici di Vivaldi.

Prenotazioni presso biglietteria Teatro Fabbri 0543 26355

info: www.forlimusica.it; forlimusicaaps@gmail.com

Tel.:338 659 5355

Biglietto intero Unico su Vivaticket e presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri.

Biglietto intero unico € 15,00 - Riduzione Soci ForlìMusica “Amici della Musica” € 5,00 - Riduzione Soci Forlì Musica “Ottavini” € 3,00

Venerdì 8 Luglio

Forlì Suona presenta:

Concerto di Mario Brunello, violoncello, Danilo Rossi, viola e l’Orchestra Bruno Maderna

Mario Brunello e il suo violoncello in una serata in ricordo di Pier Paolo Pasolini accompagnato sempre dall'Orchestra Bruno Maderna diretta dal Maestro Danilo Rossi.

Biglietto intero Unico su Vivaticket e presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri.

Prenotazioni presso biglietteria Teatro Fabbri 0543 26355

info: www.forlimusica.it; forlimusicaaps@gmail.com;

Tel.: 338 659 5355

Biglietto intero unico € 15,00 - Riduzione Soci ForlìMusica “Amici della Musica” € 5,00 - Riduzione Soci Forlì Musica “Ottavini” € 3,00

Martedì 12 Luglio

Ciclo “Giovani Autori in Fabbrica”

Presentazione del libro: "La tentazione della scrittura" di e con Donatella Rabiti

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Giovedì 14 Luglio

Ciclo “Arroccato nella Fabbrica”

FO_Emozioni e Teatro delle Forchette presentano:

“Peter Pan e i bambini perduti”

Spettacolo di prosa

Info e Prenotazioni: 339 709 7952 - 347 945 8012

Ingresso € 10,00

Martedì 19 Luglio

Ciclo “Giovani Talenti in Fabbrica”

Dal web al palco: i nuovi linguaggi musicali dei giovani forlivesi

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Giovedì 21 Luglio

Ciclo “Arroccato nella Fabbrica”

FO_Emozioni e Compagnia delle Ventirose presentano:

“È solo amore”- Concert show

Info e Prenotazioni: 347 697 7541

Ingresso € 12,00

Lunedì 25 Luglio

Associazione APS Un’Altra Storia presenta:

Progetto “Intr@Apprendere - Intrecci Educativi e Competenze Trasversali”

“Come un’aquila”

Il giornalista Luca Pagliari, con immagini e filmati, presenta la storia del grande deltaplanista Angelo D’Arrigo: la sua storia insegna l’importanza di come l’automotivazione e l’autostima siano la chiave per rendere un sogno possibile.

Info e prenotazioni: unaltrastoria.aps@gmail.com; www.unaltra-storia.it

Tel.: 338 665 0737

Ingresso gratuito

Martedì 26 luglio

Ciclo “Giovani Autori in Fabbrica”

Presentazione del libro: "Il sole splende sempre se lo hai dentro" di e con Sofia Giovannetti

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Mercoledì 27 luglio

Dalle ore 19.00

Cosascuola Music Academy Forlì presenta:

“Open-act Giovani cantautori forlivesi + EQU in concerto”

L’evento musicale prevede l'esibizione dal vivo di giovani cantautori forlivesi che omaggiano il gruppo EQU eseguendo cover di brani del loro repertorio.

Info e prenotazioni: info@cosascuola.it; 0543 818 173

Ingresso gratuito

Giovedì 28 Luglio

Ciclo “Arroccato nella Fabbrica”

FO_Emozioni e OGM presentano:

“HerRyPorter 6 e ¾, al sicuro dall’oscuro” (versione 2.0ennale)

Concert show

Info e Prenotazioni: 351 759 0986

Ingresso € 12,00

Agosto

Inizio eventi ore 21,15

Martedì 23 Agosto

Ciclo “Giovani Autori in Fabbrica”

Presentazione del libro: "Ansia girl 2" di e con Maria Vittoria Matteucci

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Mercoledì 24 agosto

Ciclo “Giovani Talenti in Fabbrica”

Dal web al palco: i nuovi linguaggi musicali dei giovani forlivesi

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Tel.: 0543 712 833 – 712 112

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito

Giovedì 25 Agosto

Ciclo “Arroccato nella Fabbrica”

FO_Emozioni e Grandi Manovre presentano:

“Sotto cieli crudelmente blu”

Spettacolo di prosa

Info e Prenotazioni: 348 932 6539

Ingresso € 10,00