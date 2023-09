Con "Fabbrica Fuori" le scuole alluvionate diventano teatri per musica e spettacoli: tre serate nei giardini

Arriva l'evento "Fuori Fabbrica", tre serate nelle scuole dei quartieri alluvionati di Forlì, tre serate di musica e parole per la ripartenza nelle scuole di tre quartieri alluvionati del Comune di Forlì, volute e organizzate dall'assessorato alle Politiche giovanili e ai Servizi educativi del Comune di Forlì.

Con la stagione estiva appena conclusa, la Fabbrica delle Candele non ferma la sua attività, anzi, coglie l’occasione per andare incontro ai cittadini, organizzando tre serate itineranti in alcune zone colpite dall’alluvione del maggio scorso. Tre eventi, il 12, 18 e 19 settembre, per ripartire insieme dai giovani e in particolar modo dalle scuole primarie ubicate in alcuni dei quartieri alluvionati di Forlì, approfittando dell'inizio del nuovo anno scolastico per lanciare un messaggio condiviso di fiducia nel futuro. Comune, scuole, quartieri e artisti insieme, uniti da musica e parole in tre serate di incontro e di comunità. Ogni serata ospiterà l’esibizione di una scuola di musica e di un attore comico legati ai tre quartieri in cui si svolgeranno gli eventi. Durante le serate saranno presenti i giovani di CavaRei con il truck Chicchiamo.

Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili e Servizi educativi, scuola e formazione, ha dichiarato: "Non è stato semplice organizzare questi tre incontri, ma tenevamo immensamente a realizzarli perché li vediamo come l'inizio di un percorso. E' nostro dovere di amministratori far sentire vicinanza a chi è stato vittima dell'alluvione, non solo con le parole ma anche con i fatti. Questi tre eventi nelle scuole dei quartieri colpiti possono sembrare una piccola cosa, in realtà sono un segnale per riaffermare che siamo una comunità dove ognuno la può pensare come vuole. La politica non c'entra nulla, quello che conta sono le persone, la voglia di stare insieme, di rialzarsi e soprattutto di essere uniti. Lo dobbiamo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi ed anche noi stessi, perché questo è lo spirito che fa bene a tutta la comunità". L’assessorato realizza le serate in collaborazione con i Quartieri, l’Istituto Comprensivo 1, l’Istituto Comprensivo 4, l’Istituto Comprensivo 5, le Associazioni Genitori, le scuole di musica della città e alcuni attori comici:

Martedì 12 settembre, alle 20:30, primo appuntamento nel Giardino della Scuola Primaria Pio Squadrani, via Valeria 14 (quartiere Romiti). La serata vedrà l’esibizione di alcune band della scuola di musica Cosascuola Music Academy e l’esibizione del comico Gianluca Arena. Interventi da parte del Comitato di quartiere (referente Stefano Valmori), della dirigente scolastica Bandini e degli insegnanti dell’Istituto con i loro alunni. Lunedì 18 settembre, alla stessa ora, ci si sposta nel giardino della Scuola Primaria Alessandro Manzoni, via Pellegrino Baccarini 19/B (quartiere Foro Boario-San Benedetto). Nel corso della serata si terrà l’esibizione di alcune band della scuola di musica Accademia InArte e l’esibizione del comico Andrea Vasumi. Interventi da parte del Comitato di quartiere, della dirigente scolastica Anna Starnini, degli insegnanti dell’Istituto con i loro alunni. Martedì 19 settembre, sempre alle 20:30, nel giardino della Scuola Primaria Anello Rivalti, via G. F. Berti 5 (quartiere Ronco), ci sarà l’esibizione di alcune formazioni classiche della scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti e del comico Giampiero Pizzol. Interventi del Comitato di quartiere, della dirigente scolastica Giuliana Marsico, degli insegnanti dell’Istituto.