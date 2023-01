Giovani, cultura e creatività: un ricco calendario di appuntamenti con "Fabbrica Inverno"

Entra nel vivo "Fabbrica Inverno", il ciclo di appuntamenti promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì e dedicato alla creatività dei giovani dai 15 ai 35 anni. Vista l'indisponibilità temporanea della Sala Teatro della Fabbrica, molti incontri saranno spostati in altre sedi. Il programma come di consueto si presenta ricco e pieno di iniziative ed eventi a conferma delle tante vocazioni di questo luogo che si sta sempre più consolidando come punto di riferimento e d'incontro per le giovani generazioni forlivesi. Tante sono le proposte e i progetti che le associazioni forlivesi metteranno in campo nei prossimi tre mesi alla Fabbrica.

Entra nella seconda fase di sviluppo il progetto “Una Fabbrica di Musica” di Cosascuola Music Academy. Questa seconda edizione del progetto si incentra sul potenziamento qualitativo dell’orchestra ritmico-sinfonica “Forum Livii Orchestra”, nata lo scorso anno e che quest’anno verterà sulla musica originale d’autore. Il progetto è iniziato a dicembre con la prima fase delle audizioni aperte a tutti i giovani candidati (musicisti, cantanti e cantautori) a cui sono stati presenti tutti i docenti del percorso. La seconda fase è stata la selezione da parte del maestro Marco Sabiu dei brani cantautorali inediti proposti dai ragazzi con i successivi arrangiamenti orchestrali.

Battute finali per il progetto “Forlì Film Factory” di Vertov Project che ha fornito le basi per la realizzazione di un cortometraggio narrativo cinematografico che verrà presentato nei prossimi mesi alla Fabbrica. Entra nel vivo il progetto “Neos” di ForlìMusica con le Audizioni per giovani professori d'orchestra" (25, 26 marzo Sala Teatro Fdc) a cui avranno accesso i selezionati dalla prima tornata che si è tenuta online sulla base dei materiali inviati dai candidati sulla piattaforma www.forlimusica.it, I risultati della preselezione online saranno pubblicati nella seconda metà di febbraio e i giovani selezionati avranno accesso alla seconda prova in presenza.

Prosegue la proficua collaborazione con l’Associazione "Un’altra storia che", con gli incontri del progetto "Intr@Apprendere - Intrecci Educativi e Competenze Trasversali”, in cui viene tracciato un percorso di Educazione, Orientamento e Competenze Trasversali, rivolto ai giovani per aiutarli a interpretare e intraprendere in maniera attiva e dinamica la propria vita. Gli incontri del progetto si terranno al Salone Comunale nelle mattine di 7 e 14 febbraio e 1, 15 e 22 marzo. Continuano gli incontri del progetto “Educare alla lettura” dell’Associazione Orto del Brogliaccio, che quest’anno sarà dedicato al romanzo “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni (20 gennaio, 23 febbraio, 10 marzo, Salone Comunale). Il progetto si rivolge a insegnanti, alunni, appassionati lettori e ha l’intento di dare vita in città a un evento-testimonianza di amore per la lettura.

Masque Teatro presenta "How to grow a Lotus (25 febbraio, Teatro Felix Guattari) primo di una serie di incontri/laboratori del progetto "Approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia” che esploreranno le dimensioni di pensiero e creazione che attraversano le pratiche artistiche stabilendo contatti ed ibridazioni possibili tra discipline, discorsi, tecniche, al fine di sviluppare nuove complessità di pensiero per le nuove generazioni.

L'Associazione Sedicicorto presenta la seconda edizione di "Documè" (30-31 marzo, 1 aprile, Sala Teatro FdC) la rassegna di documentari animati nel formato breve fino a 15 minuti in cui una giuria di ragazzi under 34 giudicherà una selezione di 12 film internazionali dal linguaggio innovativo. Con il progetto “Dietro le quinte” la Pastorale Giovanile Forlì-Bertinoro intende guidare gli adolescenti a esibirsi sul palco della Fabbrica delle Candele, dopo un percorso di preparazione fatto di laboratori di narrazione, scenografia e altro ancora. Il Centro “Diego Fabbri” porta alla Fabbrica il progetto “Parole in movimento” che mira a valorizzare la creatività giovanile e i luoghi di Forlì, attraverso un percorso di confronto e condivisione fatto di incontri e visite guidate in città alla scoperta del percorso tracciato dal Festival della Street Art e dei Murales.

L'Associazione Deina presenta “Promemoria Auschwitz” Edizione 2023, un viaggio attraverso la storia, i luoghi e le persone travolti dalla furia nazifascista, che porterà a toccare con mano gli orrori dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Ma è anche un percorso educativo che affianca i ragazzi nel lungo periodo, con incontri formativi che precedono e seguono il viaggio.

Realizzato da Deina Aps con il sostegno del Comune di Forlì, il progetto coinvolge 23 studenti forlivesi di quinta superiore insieme ad altri circa 100 studenti della Provincia di Forlì-Cesena. Il percorso educativo, che in gran parte prende forma negli spazi della Fabbrica delle Candele, corre in parallelo all’anno scolastico e risulta suddiviso in tre fasi: formazione (gennaio-febbraio 2023), viaggio (1-6 marzo 2023); attualizzazione e restituzione (marzo-aprile 2023).

Al via il progetto "Nessuna si salva da sola" del Lions club Forlì Host, sul tema della violenza di genere che si svilupperà con prove settimanali ogni lunedì che porteranno a uno spettacolo finale nell’arena estiva della Fabbrica delle Candele nel mese di giugno 2023. Proseguono gli appuntamenti di Yepp Forlì, il progetto nato dall’incontro tra Yepp Italia, il Comune e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e che vede protagonisti giovani del territorio in una fascia d’età tra i 15 e i 25 anni.

Il calendario eventi Fabbrica Inverno 2023 prevede inoltre l'incontro (12 gennaio, Salone Comunale) con lo scrittore Premio Strega Marco Missiroli che presenterà il suo ultimo romanzo "Avere tutto" in collaborazione con il Festival del Buon Vivere. A marzo si terranno infine due eventi ideati da due scuole forlivesi a rafforzare il rapporto che già c'è tra Politiche Educative e Politiche Giovanili. Il primo sarà "Comunicare il traffico" (2 marzo, Sala Santa Caterina) del Liceo Classico "G.B. Morgagni), un progetto di laboratorio teatrale in Lingua Inglese, con gli studenti della Classe 4DU del Liceo Scienze Umane, inteso come percorso formativo nell'ambito dell'Educazione Stradale. Il secondo (24 marzo, Sala Teatro FdC) sarà il musical "Sherlock Holmes" rappresentato dagli studenti dell'IC 1 "Caterina Sforza", in lingua inglese, basato su un’indagine del celebre detective e del suo fido assistente Watson, per salvare la reputazione del re d’Inghilterra.