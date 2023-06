"Una Fabbrica di Musica", tutto pronto per la seconda edizione: sul palco 8 cantanti e 25 giovani musicisti

La Fabbrica delle Candele ospiterà venerdì 16 giugno alle 21.15 la seconda edizione de "Una Fabbrica di Musica. Festival musicale di giovani Autori & Cantautori".Sarà uno “show televisivo realizzato sul palco” che vedrà una scaletta di otto brani originali e altri brani cover, tra cui una bellissima medley dei Beatles con la partecipazione del corpo di ballo della scuola New Dance Studio. A presentare la kermesse canoro-musicale sarà l’attrice forlivese Francesca Fantini, la regia sarà di Loretta Giovannetti, la produzione è a cura di Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy.

Questi i numeri: 8 cantanti e oltre 25 giovani musicisti tra i 14 e i 35 anni (target d’età di riferimento delle Politiche Giovanili del Comune di Forlì) che sono stati selezionati ed hanno partecipato gratuitamente alla formazione Orchestrale e Vocale, con interventi formativi a cura del Maestro Umberto Scida e del Maestro/Direttore d’Orchestra, Marco Sabiu.

Anche quest’ anno, il progetto, patrocinato dall'Unità Politiche Giovanili del Comune di Forlì,si avvale della collaborazione a vario titolo delle scuole di musica di Forlì come il Liceo Artistico a indirizzo musicale “A. Canova”, l'Istituto Musicale “A. Masini”, la rete delle scuole di musica “ForliSuona”, la “Scuola di Musica Sarti” di Faenza. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro e il ricavato netto, andrà a favore della raccolta fondi promossa da Assonanza e Aidsm per tutte le scuole di musica alluvionate dell’Emilia-Romagna. Per partecipare si consiglia di prenotare tramite mail o telefonicamente ai seguenti contatti: info@cosascuola.it o al 351 688 7816.

Il progetto

"Una Fabbrica di Musica - Festival musicale di Giovani Autori & Cantautori" consiste in un percorso di crescita artistica per giovani musicisti e cantanti forlivesi (studenti e professionisti) che quest’ anno si è sviluppato come estensione del progetto realizzato nel Giugno del 2022. E' stato ideato da Luca Medri e Cosascuola Music Academy, diretto dal M.to Marco Sabiu, con la partecipazione di Simone Felici alla regia video, Loretta Giovannetti alla regia, Francesca Fantini alla conduzione, Umberto Scida per la preparazione cantanti, corpo di ballo a cura di New Dance Studio.

Lo sviluppo del progetto, quest’ anno ha prodotto il potenziamento qualitativo dell'orchestra giovanile ritmico-sinfonica “Forum Livii Orchestra” nata nella prima

edizione dello stesso progetto; la selezione di brani originali, composti da giovani e meno giovani autori e cantautori forlivesi; la formazione di 33 giovani musicisti e cantanti; la creazione di arrangiamenti originali; la realizzazione di una regia Video ed effetti “Video-Art” grazie all’artista Simone Felici; e la direzione d’Orchestra del Maestro Marco Sabiu, un’eccellenza forlivese della musica a livello nazionale;

Si è partiti lo scorso dicembre con una selezione di tutti i candidati (musicisti, cantanti e cantautori). Sono state poi calendarizzate le date dei percorsi educativi- formativi di preparazione strumentale e canora e si è scelto un nuovo repertorio di musiche originali d'autore, tramite un “call” aperta a tutti i cittadini forlivesi, studenti e professionisti del campo musicale, interessati a dare il loro contributo e desiderosi di formarsi e confrontarsi con questi alti professionisti che la scena dello spettacolo Nazionale ci invidia!