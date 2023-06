Fabio Mascagni a Forlì per un laboratorio teatrale

Arriva un laboratorio teatrale a cura di Fabio Mascagni il 17 e 18 giugno (Orari 10/13 - 14/19) al Teatro delle Forchette di Forlì.

Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire ed esercitare strumenti attorali per la creazione autonoma di un personaggio e per praticare lo stare in scena secondo i principi dell’ “essere in ascolto” e “in relazione”.

FABIO MASCAGNI Laureato in Scienze dell’ Educazione sociale. Università di Firenze. Diploma presso Scuola Teatrale di Firenze Laboratorio Nove Corso CEE di Drammaturgia Contemporanea Internazionale Radiodrammi RAI. Lavora in teatro con Lina WERTMULLER, Michele PLACIDO, Alvia REALE, Valerio BINASCO, Laura CURINO, Marco PLINI, Maurizio PANICI Nel Cinema e TV con Mario MARTONE, Antonello GRIMALDI, Riccardo DONNA, Antonio FRAZZI, Salvatore SAMPERI, Gabriele MUCCINO

Cosa è richiesto - Abbigliamento comodo per il lavoro di training. - Un breve monologo a memoria. Minimo partecipanti : 8. Quota di partecipazione: Soci T.d.F. € 150 Esterni € 200. per info e prenotazioni 339/7097952 - 347/9458012