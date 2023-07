Fabrizio Bosso in quartetto apre il “Summer Jazz Fest” a Santa Sofia

A causa del rinvio per maltempo al prossimo 23 luglio del primo concerto del 30 giugno scorso, il sipario della Terza edizione del “Summer Jazz Fest” si alzerà il 18 luglio col Fabrizio Bosso 4tet e il suo nuovo progetto “We Wonder”. Il “Summer Jazz Fest” nasce dalla collaborazione pluriennale di dai de jazz col Comune di Santa Sofia, che col suo patrocinio e contributo dà modo all’Associazione di presentare tre eventi che arricchiscono la proposta del Comune nei mesi estivi.



Martedì all’Arena Parco della Resistenza alle ore 18.00, Fabrizio Bosso incontrerà i ragazzi della Scuola di Musica C. Roveroni sul tema “Il mestiere del musicista”. Gli stessi potranno poi assistere al sound check del gruppo. Successivamente, alle 21.30, sul palco dell’Arena il Fabrizio Bosso 4tet presenterà il progetto/album “We Wonder” (2022), un omaggio a Stevie Wonder ed alla sua musica, con brani scelti da un repertorio che va dalla fine degli anni Sessanta fino al 2004.

Fabrizio Bosso è un trombettista dotato di una grande padronanza dello strumento, dai registri bassi a quelli acuti, e di una tecnica sopraffina, caratteristiche che gli hanno permesso di creare un suo personale linguaggio jazzistico. Ha collaborato coi migliori jazzman della scena italiana e internazionale, e ha dato vita a diversi gruppi: il Riff Trio con Gianluca Petrella e Franco D’Andrea (“Round riff and more”, 2002), gli High Five con Daniele Scannapieco, Julian O. Mazzariello (poi Luca Mannutza), Pietro Ciancaglini e Lorenzo Tucci (“Split Kick”, 2009), il quartetto con Pietro Lussu, Luca Bulgarelli e L. Tucci (“You’ve Changed”, 2007), il quartetto a suo nome con L. Mannutza, L. Bulgarelli e L. Tucci, il Fabrizio Bosso & Javier Girotto “Latin Mood” (“Vamos”, 2013). Poi ci sono i duo con Antonello Salis (“Stunt”, 2009), Luciano Biondini (“Face to face”, 2012), con lo stesso Mazzariello (Tandem, 2014), col quale è nato il quartetto con Luca Alemanno e Nicola Angelucci (“Duke”, 2015) e il progetto “Shadows - Omaggio a Chet Baker” con Massimo Popolizio voce recitante. Ha fatto parte in tour della Liberation Orchestra di Charlie Haden con la partecipazione di Carla Bley (2004), e ha collaborato con Renato Sellani, Enrico Pieranunzi, Maurizio Giammarco, Irio De Paula, Stefano Bollani, Marco Tamburini, con la Reunion Big Band, Mauro Ottolini, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, e tanti altri artisti, anche in ambito pop. Della sua discografia, “Connection” (2021) è un album nato dalla sintonia con Rosario Giuliani, i cui brani sono frutto della penna dei due musicisti. A condividere l’interplay sul palco ci saranno Julian Oliver Mazzariello, piano e tastiere, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, Nicola Angelucci, batteria, che insieme a Bosso nel 2020 già avevano registrato “We4”.

Patrocinio e contributo del Comune di Santa Sofia - Ministero della Cultura Regione Emilia-Romagna - Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU

Biglietteria

Interi € 20; ridotti € 18 (under 20 – Soci Ass. Cult. Dai de jazz – studenti scuole di musica – Corpo Bandistico C. Roveroni); ridottissimi € 10 (partecipanti all’incontro pomeridiano con F. Bosso). Per la data del 18 luglio è possibile prenotare: on line sulla piattaforma DO IT YOUSELF - Via tel. al 349 9503847 - Via Whatsapp o SMS al 340 5395208 – Via email a nicolacataldo@alice.it.