Fabrizio Ottaviucci racconta l’evoluzione del linguaggio musicale

Novi appuntamenti con la XXXII stagione di Area Sismica, per la Rassegna Musica Inaudita, domenica 17 luglio alle 21.30 nella location dell'Arena Hesperia a Meldola. Continuando la conversazione-concerto dello scorso anno e seguendo itinerari musicali proposti al pianoforte, particolarmente dedicati alla musica del novecento, Fabrizio Ottaviucci approfondirà i meccanismi che sono alla base dell’evoluzione linguistica delle arti in generale e della musica in particolare, soffermandosi sulle tappe più significative che questo percorso ha tracciato nella prima parte del secolo scorso.

Fabrizio Ottaviucci si è brillantemente diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Pesaro, sotto la guida di Paola Mariotti; ha inoltre studiato Composizione con Fausto Razzi e Musica Elettronica con Walter Branchi. Ha tenuto centinaia di concerti nelle maggiori città italiane e tedesche, tournée in Spagna, Austria, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Messico, Stati Uniti, Canada, India, Corea del Sud; di particolare rilievo la sua attività nella musica contemporanea: ha collaborato con prestigiosi partner quali Rohan De Saram, Stefano Scodanibbio, Mike Svoboda, Francesco Dillon, Daniele Roccato, Markus Stockhausen e molti altri protagonisti della nuova musica.

È stato più volte invitato a prestigiosi festival come RomaEuropaFestival, Biennale Musica Venezia, Festival Pontino, Traiettorie Parma, Milano Musica, Accademia di Santa Cecilia, Fondazione Scelsi, Nuova Consonanza Roma, Rassegna Nuova Musica Macerata, Ravenna Festival, Mantica Cesena, Angelica Bologna, Dissonanzen Napoli, Teatro Olinda Milano, Associazione Scompiglio Lucca, Amici della Musica Modena, Nuove Musiche Piacenza, Festival Cervantino Messico, Musica d’hoy Madrid, Ruhrtriennale, Koln, Imago Dei Vienna.

Ha studiato l’opera pianistica di Giacinto Scelsi con l’autore; ha eseguito prime assolute di Giacinto Scelsi, Stefano Scodanibbio, Ivan Vandor, Gilberto Cappelli, Alberto Caprioli, Tonino Tesei, Fernando Mencherini, Fabrizio De Rossi Re. Ha collaborato con Terry Riley partecipando ad esecuzioni dirette dal compositore e realizzando una versione inedita dei due Keyboard Studies e di Tread on the Trail (prima versione per pianoforte dell’opera). Ha fondato il gruppo ALMA (Arte Laboratorio Musica Aleatoria) con Gianni Trovalusci e Antonio Caggiano. Ha inciso opere di Scelsi, Cage, Ustvolskaja, Riley, Gubaidulina per la Stradivarius e per la Wergo. Nel campo della musica intuitiva ha registrato e tenuto concerti con Simon Stockhausen, Trilok Gurtu, Gary Peacock, Mark Nauseef, Tony Esposito, Conny Bauer, Robyn Schulkowsky, Arild Anderson. In questa direzione ha registrato per la Ecm (primo artista italiano della collana), per la CMP, l’Amiata, la Splash R, l’Egea.

È stato più volte invitato in trasmissioni a lui dedicate trasmesse da Rai Radio3. Diversi suoi concerti di sono stati registrati e trasmessi da Radio e Televisioni nazionali e internazionali.

Ingresso libero fino a esaurimento posti