"Faccette nere. Inni a canzoni all'origine del razzismo italiano": Felice Liperi presenta il libro a Santa Sofia

Domenica 21 aprile, alle 17.00 al Centro Culturale "S. Pertini" di Santa Sofia, Sophia in Libris propone la presentazione del libro "Faccette nere. Inni a canzoni all'origine del razzismo italiano" di Felice Liperi (critico musicale, programmista RAI, docente al DAMS in vari atenei).

Si legge nella prefazione dell'autore: «questo scritto si propone di andare indietro nelle viscere della nostra storia nazionale per raccontare come anche la canzone sia stata uno strumento di consenso per l’imperialismo cialtrone e sanguinario dell’Italia sabauda e fascista». L'autore dialogherà con Oscar Bandini.

Ingresso libero.