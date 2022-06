“Facciamo festa alla piadina” arriva al Mercato di campagna amica: una mattinata di degustazioni

Prezzo non disponibile

Il calendario eventi del Mercato di Campagna Amica di Forlì si srricchisce, sabato 25 giugno, con “Facciamo festa alla piadina” una mattinata di degustazione delle tipicità romagnole prodotte con l’utilizzo del grano.

"Un modo per celebrare la mietitura, cominciata proprio in questi giorni - spiega Anna Pirillo, responsabile del Mercato – sarà possibile degustare tanti prodotti sia tradizionali che in veste moderna, presentati dall’Azienda Agricola Tenuta la Fiera di Mercato Saraceno, oltre alla possibilità di acquistare le primizie dei produttori di Campagna Amica sempre presenti nei giorni di apertura".

Il Mercato è aperto ogni venerdì e sabato mattina dalle 08 alle 14. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048”.