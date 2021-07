Al Palazzo Pretorio di Terra del Sole la mostra 'Facciamo quadrato'

Sabato 17 luglio, alle ore 19.00, presso Palazzo Pretorio di Terra del Sole, verrà aperta al pubblico la mostra “Facciamo Quadrato!”. Alle 21.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale, con la presenza del vicesindaco William Sanzani. La mostra, organizzata dall’Associazione Cava Forever Group, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con collaborazione della Proloco presenta una selezione di opere di 18 artisti contemporanei: Katharina Andrée, Luigi Allegri Nottari, Gabriella Barbonari, Giovanna Benzi, Giuseppe Bertolino, Maria Di Solidea Falesiedi, Giosi Civaschi, Giancarlo Gagliardi, Carlo Maria Giudici, Graziella Giunchedi, Riccardo Maffioli, Barbara Marchi “Bam”, Carla Poggi, Silvia Rea, Daniela Simoni, Oria Strobino, Michela Strollo, Laura Zilocchi.



Il Vicesindaco William Sanzani apre il proprio intervento in catalogo sottolineando come la trasversalità delle proposte culturali offerte dall’Amministrazione Comunale spazia, come ogni anno, dalla musica al teatro, dal cinema all’arte visiva. Castrocaro Terme e Terra del Sole si distinguono per una storia ricca e variegata e, soprattutto in ambito artistico ed architettonico, vantano stratificazioni che dal medioevo si estendono alle più importanti esperienze di “razionalismo”. Natura, territorio ed arte fanno di Castrocaro Terme e Terra del Sole un luogo ambito da turisti provenienti da tutto il mondo. Questa mostra, dall’emblematico titolo “Facciamo quadrato!”, è un esempio della volontà di esserci, di fare quadrato attorno alle cose, per superare impedimenti ed ostacoli.



Mimmo Di Benedetto, curatore della mostra ed autore delle note critiche, scrive: “diciotto artisti si incontrano a Terra del Sole per fare quadrato, per tornare a comunicare con il pubblico, per tornare ad essere profeti del messaggio di bellezza che ognuno di loro porta con sé, esprimendolo attraverso la propria poetica, con forme e colori.



La mostra rimarrà aperta, seguendo i protocolli della normativa Anti Covid 19, fino al 30 luglio 2021. Martedì-sabato: ore 16.00 - 22.00.

