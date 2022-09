Rocca delle Caminate si trasforma in un accampamento medievale con "Falchi et archi"

Si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre a Rocca delle Caminate la diciassettesima edizione di “Falchi et archi”, manifestazione di rievocazione storica medievale che fa parte delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna.

La rocca diventerà un accampamento medievale con danze, giullari, mercatino artigianale, pratiche di tiro con l’arco e laboratori per adulti e bambini. Non mancheranno gli stand gastronomici e gli spettacoli di falconeria, una forma di caccia sana, ecologica e sicura a zero impatto ambientale che vede protagonisti in natura il falco, il cane e l’uomo. Per non disturbare il delicato equilibrio di questi animali, è precluso l’ingresso ai cani.

Ingresso: 5 euro sabato con ingresso dalle ore 15 alle 23; 7 euro domenica con ingresso dalle ore 10 alle 21.

Sempre domenica 18 settembre, in piazza Garibaldi a Predappio, a cura dell’Associazione L’Albero Rosso, ci sarà il mercatino del riuso “Il baule della nonna”. Per prenotazioni: 342.1026597.