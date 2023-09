“Falchi et Archi” riempie la Rocca delle Caminate tra duelli, danze e battaglie

Gli eventi della rassegna estiva di Predappio proseguono con l’appuntamento di questo fine settimana che avrà come scenario la Rocca delle Caminate. Dall’8 al 10 settembre il castello a quattro chilometri da Predappio ospiterà la XVIII edizione di “Falchi et Archi”, giornate dedicate all’esercizio del tiro con l’arco con gare, sbandieratori, esibizioni di voli di falchi, duelli, battaglie, danze, mercatini, spettacoli, stand gastronomici.

Il programma prevede per venerdì 8 settembre: ore 19 apertura parco; ore 21 concerto degli Etilisti Noti. Sabato 9 settembre: apertura parco alle ore 14; dalle ore 15 alle 18 nell’arena centrale apertura di laboratori, mercato e accampamento militare; ore 16.30 e 17.30 spettacolo di voli di rapaci; ore 18.15 appuntamento con Monaldo lo giullare; ore 19.30 voli di rapaci dalla torre della rocca; ore 21.30 Monaldo con lo foco.

Domenica 10 settembre: apertura parco ore 12; ore 13 Monaldo lo giullare; ore 13 apertura laboratori, mercato e accampamento; ore 16 corteo storico; ore 17.15 Monaldo lo Giullare; ore 17.30 voli di rapaci dalla torre della rocca; ore 18.15 Monaldo lo giullare.

Durante il corso della giornata: Didattica storica agli accampamenti militari, visita agli accampamenti per scoprire le didattiche sull'artigianato medievale, sulle arti militari e sulla cultura di un tempo; esperienza di tiro con arco e balestra; laboratori per adulti e bambini di pittura, gioielli, pirografia, tatuaggi non permanenti.

Ingresso: sabato euro 5; domenica euro 7. Per ragioni di sicurezza è vietato l’accesso ai cani.