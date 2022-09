Il Festival del Fall foliage alla scoperta dei colori dell'autunno

Quando le foreste cominciano a tingersi dei colori caldi dell'autunno è tempo del Festival del Fall Foliage. Un weekend di appuntamenti dedicati alla natura sabato 1 e domenica 2 ottobre in Campigna.

Sabato dalle ore 10.00 alle 18.00 workshop di Land Art a cura di Matteo Lucca e Oscar Dominguez, presso l’imbocco del

sentiero CAI 243. Per tutto il giorno, gli artisti, insieme a chi vorrà partecipare, saranno impegnati nel realizzare un’installazione utilizzando materiale di recupero. Portare un paio di guanti leggeri. L’iniziativa si inserisce nel progetto di installazioni in natura Migra Land Art. Alle 14.30 una caccia al tesoro fotografica lungo i sentieri del Parco Nazionale, immersi nella foresta di Campigna, accompagnati e consigliati da un esperto fotografo. Iniziativa adatta a famiglie. Ritrovo alle 14.30 presso l’Albergo lo Scoiattolo (Campigna). Durata dell’attività due ore circa. È richiesta un’attrezzatura adeguata (abbigliamento adatto alla stagione e scarponcini). In palio per i vincitori un biglietto d’ingresso a testa per Idro e Diga di Ridracoli. Attività gratuita a prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28 settembre. Alle 15.00 laboratorio Arte e Natura: laboratorio creativo per realizzare composizioni originali utilizzando quello che il

Domenica si parte alle ore 9.30 con l'escursione fotografica sul tetto della Romagna, in compagnia di un esperto fotografo e di una guida ambientale escursionistica che, partendo dal Passo della Calla, ci condurrà fino ai Prati della Burraia, in una splendida posizione panoramica affacciata su Romagna e Toscana. È possibile partecipare muniti di macchine fotografiche reflex, mirrorless o compatte ed è possibile portare il treppiede (opzionale). Ritrovo ore 9.30 presso il Passo della Calla, termine previsto per le ore 13.30. Lunghezza: 4.5 km. Dislivello: 200 m circa. Sono richiesti abitudine alle escursioni e un equipaggiamento adeguato (scarponi dalla suola scolpita e abbigliamento adatto alla stagione). Alle ore 15.00 ritrovo presso la Villetta a Campigna per una proiezione degli scatti dei partecipanti e per confrontarsi sui risultati. Prenotazione obbligatoria. Alle 10.00 Ascolta la foresta, un’immersione in foresta passeggiando al suo interno con i sensi aperti per cercare di rientrare in relazione con essa. Forme, luci, ombre, suoni e odori, stimolando la nostra attenzione involontaria, ci concedono una pausa rigenerante per il corpo e per la mente. L’uscita sarà effettuata da un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013. È richiesto un abbigliamento adatto a una passeggiata in foresta, alla stagione autunnale e a una quota di circa 1000 m. Incontro alle ore 10.00 a Campigna davanti all’Albergo Lo Scoiattolo e termine previsto per le ore 13.00 circa. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0543 917912, la digadiridracoli@atlantide.net.